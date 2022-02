Seravezza, successo in rimonta con il Prato

Un pareggio e una vittoria per le versiliesi di serie D. Un punto a Lodi con il Fanfulla per il Real Forte Querceta: apre un gol di Balla, poi l’undici di Bonuccelli, rimasto a lungo in dieci, rincorre a lungo fino al pari nel finale di Gargani, entrato da 4 minuti al posto di Amico. Vittoria in rimonta per il Seravezza con il Prato: apre un palo dio Muteba per i lanieri, poi è sfida diretta Rodriguez-Pagnini con il portiere che ha la meglio sull’attaccante argentino. In apertura di ripresa Angeli porta in vantaggio gli ospiti ma alla mezz’ora è il solito Benedetti a fare 1-1. Il gol della vittoria al 40′ porta la firma di Mariotti.

Fanfulla – Real Forte Querceta 1-1

FANFULLA: Cizza, Baggi A., Bernardini (34’st Bracelli), Laribi, Bignami, Cottarelli, Baggi F. (45’st Cominetti), Roma (26’ Magli), Schena (35’pt Austoni), Balla, Spaviero. A disp.: Vaccari, Mustafaraj, Greco, Magli, Agnelli, Mouddou.

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Centonze (1’st Della Pina), Bartolini, Cintoi, Bechini (1’st Del Dotto), Meucci (24’st Lazzoni), Islamaj (15’st Bertoni), Di Paola, Amico (34’st Gargani), Pegollo. A disp.: Gagliardi, Cosentino, Pecci, Bellucci. All.: Bonuccelli

ARBITRO: Gallo di Castellamare di Stabia (Isolabella e Degiovanni di Novi Ligure)

RETI: 9’pt Balla, 38’st Gargani

NOTE: Ammoniti Meucci, Baggi A., Bartolini, Del Dotto, Di Paola Adornato. Espulso Cintoi al 13’st

Seravezza – Prato 2-1

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli (19’pt Maffei), Granaiola, Benedetti, Vietina, Maccabruni, Shehu, Kouassi, Bedini, Diana, Rodriguez. A disp.: Calzetta, Vignozzi, Magistrelli, Fantini, Pezzani, Maffei, Mariotti, Zanoli, Marchini. All.: Incerti

PRATO: Pagnini, Scianname, Tomaselli (28’st Maione), Romiti, Angeli (28’st Sottili), Cestaro, Nicoli (25’st Ba), Soldani (33’pt Pardera), Serrotti, Muteba (39’st Noferi), Gissi. A disp.: Romboli, Sottili, Maione, Boganini, Pardera, Sterchie, Noferi, Tavanti, Ba. All.: Favarin

ARBITRO: Boiani di Pesaro (Piccinini di Ancona e Moretti di San Benedetto del Tronto)

RETI: 7’st Angeli, 30’st Benedetti, 40’st Mariotti