Ghiviborgo, senza reti il recupero con la Sammaurese

Ghiviborgo – Sammaurese

GHIVIBORGO: Nucci, Sadek, Baggiani, Monacizzo, Sorbo, Lauria, Fazzi, Bachini, Sall, Melandri, Bongiorni. A disp.: Tremori, Riccioni, Molinaro, Nottoli, Velani, Campani, Tragni, Giulianelli, Belluomini. All.: Vangioni

SAMMAURESE: Adorni, Gurini, Masini, Sedioli, Gaiola, Gregorio, Casadio, Scarponi, Merlonghi, Giannini, Bolognesi. A disp.: Cheli, Sabato, Manara, Rosa, Bonafede, Asllani, Camara I., Bonandi, Maltoni. All.: Protti

ARBITRO: Mihalache di Terni (Tagliafierro di Caserta e Dattilo di Roma)

Un altro passettino per il Ghiviborgo. La formazione di Vangioni nello stadio di casa non riesce ad avere la meglio della Sammaurese e capitalizzare l’ultimo dei recuperi in programma per la formazione che sta lottando per evitare la serie D.

Partita combattuta fra le due squadra ma alla fine il tabellino delle reti non si schioda dallo 0-0.