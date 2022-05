Cade il Ghiviborgo ma il Real Forte non ne approfitta e perde con l’ultima della classe

Resta ancora tutto in salita il campionato di Real Forte Querceta e Ghiviborgo in vista del rush finale per la salvezza. L’undici della Mediavalle esce sconfitto di misura dal difficile campo di Carpi, ma non ne approfitta il Real Forte che perde in casa contro il Tritium ultimo della classe e con l’acqua alla gola. Cade invece nettamente il Seravezza con la capolista Rimini cui manca un punto per festeggiare la promozione in serie C.

Athletic Carpi – Ghiviborgo 1-0

ATHLETIC CARPI: Ferretti; Ghizzardi, Boccaccini, Calanca, Crotti; Bolis (24’st Bottalico), Borgarello (37’st Aldrovandi), Lordkipanidze; Carrasco (40’st Villanova), Raffini (30’st Sivilla), Togola. A disp.: Lusetti, Uni, Bruno, Dipinto, Vigolo. All.: Bagatti

GHIVIBORGO: Nucci; Monacizzo (15’st Lauria), Sorbo, Mosti; Baggiani (40’st Belluomini), Fazzi, Bongiorni (32’st Sadek), Grea, Bachini; Nottoli (23’st Melandri), Sall. A disp.: Tremori, Riccioni, Passarello, Tragni, Molinaro. All.: Vangioni

ARBITRO: Palmieri di Conegliano (Damiano di Trapani e Citarda di Palermo)

RETI: 20’st Calanca

NOTE: Ammoniti Crotti, Bongiorni, Raffini, Mosti, Boccaccini, Ghizzardi.

Real Forte Querceta – Tritium 0-1

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Ricci F., Centonze (25’st Della Pina), Bartolini, Maccabruni, Bechini, Meucci (13’st Bertoni), Amico, Di Paola, Grassi, Pegollo (26’st Bellucci). A disp.: Gagliardi, Del Dotto, Salini, Della Pina, Bertoni, Belluomini, Lazzoni, Pecci, Bellucci. All.: Bonuccell

TRITIUM: Colnaghi, De Stefano (34’st Salami), Legarda Diaz (25’st Campani), Di Lauri (27’st Garcia), Fabiani, Guida, Orefice, Talarico (44’st Lamberti), Gobbi, D’Agostino, Gambino. A disp.: Migliore, Campani, Vincenzi, Lamberti, Salami, Filippini, Capua, Corioni, Garcia. All.: Rossini

ARBITRO: Matina di Palermo (Licari di Marsala e Amoroso di Piacenza)

RETI: 47’st Gobbi

NOTE: Ammoniti Legarda, De Stefano, Ricci T., Di Paola. Campani, Della Pian. Espulso Bartolini all’8’st

Rimini – Seravezza 3-0

RIMINI: Marietta; Lo Duca, Pietrangeli (41′ st Deratti), Panelli, Contessa (34′ st Cuccato); Greselin, Callegaro (13′ st Pari), Tonelli; Gabbianelli, Mencagli (27′ st Germinale), Piscitella (32′ st Ferrara). A disp.: Piretro, Tomassini, Pecci, Andreis. All.: Gaburro

SERAVEZZA: Calzetta; Maccabruni, Maffei, Diana, Zanoli; Cavalli (12′ st Mariotti), Bedini, Granaiola, Bresciani (12′ st Vietina); Kouassi; Benedetti (28′ st Fantini). A disp.: Sacchelli, Vignozzi, Magistrelli, Shehu, Simonelli, Marchini. All.: Incerti

ARBITRO: Sacchi di Macerata (Preci di Macerasta e Galieni di Ascoli Piceno)

RETI: 2’pt Mencagli, 10’st Contessa, 25’st aut. Zanoli