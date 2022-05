Vittorie per Ghiviborgo e Real Forte Querceta ed è salvezza per due

Alla fine tutti i tasselli sono andati al loro posto. E Ghiviborgo e Real Forte Querceta possono festeggiare entrambe la salvezza e il mantenimento di categoria.

Tutto liscio per i biancorossi di mister Vangioni che dopo uno spavento iniziale con il gol di Saporetti la ribaltano con la doppietta di Mosti con il terzino che in giornata di grazia coglie anche un palo pieno prima della fine del tempo. Ci pensa poi Lauria a triplicare e a mettere la vittoria in cassaforte, con una ripresa che vive della girandola delle sostituzioni e di due squadre che non si vogliono certo far male. Alla fine festa in casa Ghiviborgo e Ravenna che guarda alla sfida playoff contro il Lentigione.

Risultato raggiunto, ma che fatica, anche per il Real Forte Querceta, che usufruisce della ‘forbice’ di otto punti di vantaggio sulla terzultima e si salva. Due gol di Gigio Grassi ad inizio delle due frazioni mette in ghiaccio il risultato ma sono brividi finali dopo il gol di Merlonghi che riapre i giochi a sei minuti dalla fine.

Partita del tutto di fine stagione, invece, fra Carpi e Seravezza: finisce 6-2 la gara in cui entrambe le squadre non avevano più obiettivi.

Ghiviborgo – Ravenna 3-1

GHIVIBORGO: Nucci, Mosti (44’st Campani), Baggiani, Sadek (1’st Tragni), Sorbo, Grea (28’st Nottoli), Fazzi, Bachini, Bongiorni, Melandri (39’st Molinaro), Lauria (34’st Riccioni). A disp.: Tremori, Velani, Giulianelli, Belluomini. All.: Vangioni

RAVENNA: Menegatti, Nagy, Lussignoli (11’st Antonini Lui), Calì (19’st Spinosa), Mendicino (12’st Guidone), Saporetti (26’st Andreani), Vittori (26’st Grazioli), Ercolani, Haruna, Angelini, Belli. A disp.: Billi, Cortesi, Bezzi, Podestà. All.: Dossena

ARBITRO: Leotta di Acireale (Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Campanella di Agrigento)

RETI: 5’pt Saporetti, 11’pt e 29’pt Mosti, 44’pt Lauria

NOTE: Ammoniti Angelini

Real Forte Querceta – Sammaurese 2-1

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Del Dotto, Centonze (44’st Pecci), Bartolini, Maccabruni, Bechini (39’st Cosentino), Meucci (15’sr Della Pina), Amico, Bellucci, Grassi (8’st Lazzoni), Pegollo (8’st Di Paola). A disp.: Gagliardi, Cosentino, Ricci T., Ricci F., Belluomini, Pecci. All.: Bonuccelli

SAMMAURESE: Zavatti, Masini, Manara, Benedetti, Gaiola, Sabato (15’st Sedioli), Rosa (11’st Casadio), Asllani, Maltoni (8’st Merlonghi), Sabba (27’st Camara G.), Misuraca (8’st Bonafede). A disp.: Cheli, Bolognesi, Gregorio, Scarponi. All.: Protti

ARBITRO: Muccignato di Pordenone (Scopelliti di Reggio Calabria e Cossovich di Varese)

RETI: 4’pt e 5’st Grassi, 39’st Merlonghi

Athletic Carpi – Seravezza 6-2

ATHLETIC CARPI: Ferretti, Ghizzardi, Boccaccini, Aldrovandi, Montebugnoli, Bolis, Lordkipanidze, Borgarello, Carrasco, Togola, Walker. A disp.: Lusetti, Tosi, Uni, Vigolo, Bruno, Bottalico, Sivilla, Raffini, Villanova.

SERAVEZZA: Calzetta, Shehu, Diana, Maccabruni, Cavalli, Granaiola, Bedini, Kouassi, Simonelli, Fantini, Benedetti. A disp.: Ratti, Ratti G., Magistrelli, Pezzani, Lagormarisini, Mancino, Maffei, Marchini, Rodriguez. All.: Incerti

ARBITRO: Cardella di Torre del Greco (Gambino di Nocera Inferiore e Nechita di Lecco)

RETI: 15’pt Bolis, 17’pt Togola, 18’pt Ghizzardi, 16’st Cavalli, 24’st Villanova, 28’st Raffini, 32’st Benedetti, 38’st Boccaccini