Altopascio, il Tau Calcio festeggia 30 anni di storia e un anno di successi

Il Tau calcio celebra 30 anni di storia. Per l’occasione, che servirà anche a festeggiare un anno particolarmente ricco di successi per gli amaranto, la società ha organizzato una serata martedì prossimo (14 giugno) che si terrà dalle 19,30 allo stadio comunale di Altopascio, in via Fratelli Rosselli.

Durante l’evento saranno ripercorsi i 30 anni di storia grazie agli interventi di ospiti, dirigenti e giocatori che hanno contribuito a costruirla.

Sarà inoltre possibile mangiare e bere grazie ai truck di street food e bibite.