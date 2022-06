Massimo Maccarone è il nuovo allenatore del Ghiviborgo

Massimo Maccarone è il nuovo allenatore della prima squadra del Ghiviborgo per la prossima stagione.

“Una scelta – spiega la società – basata sulla volontà della società di affermare la sua presenza in un campionato nazionale impegnativo ed esaltante crescendo in professionalità ed organizzazione sportiva”.

Massimo Maccarone in base alla sua grande esperienza di uomo di calcio sicuramente “apporterà alla nostra società – si spiega -, al movimento calcistico della valle e soprattutto ai giovani del settore giovanile competenza, qualità e vivacità”.

“Oltre a queste competenze sportive che ci verranno trasferite ed apportate dalla esperienza di Maccarone, che alla nostra giovane società mancavano – spiegano dalla compagine societaria del Ghiviborgo – ci hanno colpito gli aspetti umani di Maccarone, di semplicità, di grande umiltà di sacrificio espressi nella scelta di massimo di partire, per la sua carriera da allenatore, da una squadra di paese senza blasone come la nostra. A noi questo calcio pulito, fatto di valori umani, di rispetto reciproco che Maccarone esprime ci piace e rappresenta anche la nostra forza e arma in più per rimanere a competere in un campionato nazionale”.