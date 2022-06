Juniores under 19, il Real Forte conferma Vannoni e Contipelli

Il Real Forte Querceta ha confermato Giacomo Vannoni nel ruolo di allenatore

della squadra Juniores Nazionale Under 19 e Nicola Contipelli in quello di responsabile

scouting e direttore tecnico della Juniores nazionale under 19 per la stagione 2022/23.

“Il rinnovo della fiducia nei confronti delle due figure di riferimento per la Juniores Nazionale – spiega la società in una nota – si inserisce sulla linea della continuità rispetto all’ottimo lavoro svolto nell’ultima stagione, in cui dopo anni di sospensioni causa pandemia sono stati centrati l’obiettivo Play-off in campionato e soprattutto quello della valorizzazione dei giovani calciatori. Soddisfatta della scelta operata, la società augura a mister Giacomo Vannoni e al direttore Nicola

Contipelli un buon lavoro”.