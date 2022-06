Al Real Forte Querceta arriva il difensore italo-francese Gino Bernardini

Al Real Forte Querceta arriva il difensore Gino Bernardini. Originario di Saint-Étienne, il centrale difensivo classe 1997 approda a Forte dei Marmi già da veterano della Serie D, disputata stabilmente nelle ultime sei stagioni tra Civitanovese, Pianese, Aquila Montevarchi e Cascina.

“In molti mi hanno parlato bene del Real Forte Querceta e del suo ambiente, non vedo l’ora di conoscerlo in prima persona e di provare l’esperienza in un girone nuovo per me – dichiara il calciatore italo-francese -. Il mio obiettivo personale è sempre quello di fare qualcosa in più, mi aspetto di crescere e di fare meglio della scorsa stagione”.