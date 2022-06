Tau Calcio, chiuso l’iter per l’iscrizione della prima squadra in serie D. La società: “Grazie all’amministrazione per il supporto”

Questa mattina (21 giugno) con la firma delle ultime carte da parte del sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio, si è concluso l’iter burocratico per l’iscrizione della prima squadra alla serie D della Tau calcio.

Giovedì (23 giugno) invece, avrà luogo il consiglio comunale che avrà come ordine del giorno anche tutti quegli interventi strutturali per l’adeguamento dell’impianto sportivo di Altopascio per la categoria superiore.

“La società Tau Calcio – si legge nella nota – ci tiene a ringraziare l’amministrazione comunale per il supporto e la vicinanza dimostratagli in una stagione di crescita, di investimenti e di espansione come questa. La società vuole ribadire la propria gratitudine nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo, nell’ambito dell’amministrazione della cosa pubblica, tecnici in primis, hanno reso più sostenibili e meno gravose le tante scadenze del periodo”