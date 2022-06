Nuovo rinforzo per il Real Forte: arriva Filippo Fazzi

Filippo Fazzi vestirà il prossimo anno la maglia del Real Forte Querceta.

Scuola Lucchese, il duttile calciatore classe 2000 vestirà bianconerazzurro nella prossima stagione per dare continuità al proprio percorso di crescita e stabilizzazione in serie D, cominciato proprio a Lucca tre anni fa e proseguito nell’ultima stagione e mezzo al Ghiviborgo, al termine di una formativa parentesi nel professionismo.

“Forte dei Marmi è una bella piazza, un bell’ambiente che ho sempre notato da avversario e che mi è stato confermato da chi ci è passato. Ci sono ambizioni importanti, spero in una grande stagione personale e collettiva – dichiara il giocatore che in Versilia ritrova Simone Venturi – Sono contento di tornare a lavorare con il mister, tecnico valido con il quale mi sono trovato molto bene e ho condiviso i mesi valsi una complicata salvezza in Media Valle. Sapere di ritrovarlo è stato determinante nella mia scelta.”