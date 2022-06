New entry nel Tau Calcio, in difesa arriva Raffaele Cartano: “Per me è una grande opportunità”

Il Tau Calcio Altopascio comunica l’arrivo in maglia amaranto di Raffaele Cartano, difensore classe 2002 cresciuto tra i settori giovanili di Lucchese e Livorno e l’ultima stagione in forza alla Massese. Il ‘benvenuto’ arriva da parte di tutto il mondo Tau.

“Mister Cristiani, durante la partita di ritorno tra Massese e Tau aveva speso belle parole su di me e finita la stagione sono stato contattato dalla società – ha raccontato Cartano – Avevo l’ambizione di salire di categoria quindi ci siamo subito trovati d’accordo e sono molto felice di essere qui perchè è una grande opportunità”.

La scorsa stagione, per la new entry amaranto, è stata la prima vera esperienza tra i ‘grandi’: “Sono soddisfatto ma c’è sempre da migliorare – ha detto – Per me era la prima vera esperienza in un campionato importante visto che prima avevo fatto solo settori giovanili. Nella prossima stagione si alzerà ancora di più l’asticella e mi farò trovare pronto. Il mio obiettivo personale è giocare più partite possibili, quello di squadra sarà mantenere la categoria raggiungendo la salvezza il prima possibile, una volta tagliato quel traguardo possiamo anche pensare a toglierci qualche soddisfazione in più”.

“Io tifo Napoli e il mio modello ideale è Kalidou Koulibaly – ha concluso Cartano – mi ispiro a lui come modo di giocare e stare in campo”.