Il centrale classe 2002 Tommaso Masi sceglie il Real Forte Querceta

Tommaso Masi nuovo giocatore del Real Forte Querceta.

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina con un passaggio nella Primavera dello Spezia, il centrale classe 2002 sceglie Forte dei Marmi per la sua seconda stagione in serie D, dopo l’esperienza della scorsa stagione all’Aglianese.

“Sono qua per disputare un’ottima stagione, in un ambiente nuovo ma dove ritrovo un allenatore bravo con i giovani come Simone Venturi – dichiara il giocatore che ad Agliana ha già conosciuto il tecnico – Con il mister mi sono trovato molto bene la scorsa stagione, lavorando con lui posso centrare l’obiettivo di giocare e migliorare”.