Real Forte Querceta, arriva Daniele Bortoletti

Nuovo arrivo in casa del Real Forte Querceta. Si tratta del centrocampista Daniele Bortoletti.

Archiviati gli ultimi sei anni in maglia Seravezza Pozzi, Bortoletti cambia sponda della Versilia per vestire i colori bianconerazzurri. Alle porte della nona stagione personale in Serie D, il calciatore classe 1991 porterà a Forte dei Marmi qualità ed esperienza in vista del prossimo campionato.

“Ho deciso di lasciare Seravezza perché ritengo concluso un ciclo, là ho dato tutto e adesso è giunto il momento di cambiare – dichiara il calciatore -. Ho scelto il Real Forte Querceta per gli stimoli offerti dalla piazza e l’insistenza con cui la società mi ha cercato, in pochi giorni ho percepito la voglia di convincermi come nessun’altra. È stata una scelta professionale, non ho guardato alla rivalità tra i club ma all’ambiente che mi è sempre piaciuto, anche nei miei anni in verdazzurro. Volevo venire qua e sono contento di esserci.”

“Mi aspetto di far bene – aggiunge -, collezionare tante presenze e segnare qualche gol, come nelle mie corde. Sarà una stagione di nuovi stimoli e di lavoro insieme a un bravo allenatore di cui tutti mi parlano bene, per disputare un buon campionato focalizzati sull’obiettivo di una salvezza tranquilla e poi magari pensare a qualcosa in più”.