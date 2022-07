Real Forte Querceta, torna il difensore Tognarelli

Un altro innesto in casa Real Forte Querceta. Arriva il difensore Antonio Tognarelli.

È un ritorno quello del centrale classe 1991 a Forte dei Marmi, dove ha già vissuto da protagonista le stagioni 2017/18 e 2019/20. Alla terza esperienza in maglia Real, Tognarelli ritrova non soltanto l’ambiente bianconerazzurro ma anche Simone Venturi, conosciuto quattro anni fa all’Aquila Montevarchi.

“A Forte dei Marmi mi sono sempre trovato bene, è un ambiente sereno e ormai una seconda casa

per me – dichiara il calciatore – Sapere di ritrovare il mister è stato un ulteriore fattore di condizionamento, difficile dire di no a questa chiamata. Le mie aspettative? Spero in un ottimo campionato di squadra, se il collettivo lavora bene sono convinto che farò bene anch’io e viceversa. Ambisco a portare il Real più in alto possibile”.