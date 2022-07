Real Forte Querceta, dopo 15 anni Andrea Prosperi saluta la società

Real Forte Querceta, Andrea Prosperi non sarà il preparatore dei portieri della prima squadra nella stagione sportiva 2022/23.

L’annuncio arriva dalla società sportiva, che afferma: “Dopo 15 anni vissuti all’interno del nostro ambiente sportivo, con profondo rammarico la società prende atto dell’impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione con Andrea Prosperi per motivi di lavoro”.

“Ringraziamo Andrea – continua la società – per la professionalità e la dedizione sempre dimostrate nel corso di una lunga e proficua esperienza collaborativa, durante la quale ha saputo divenire un vero e proprio riferimento per la nostra realtà. Con i migliori auguri per il futuro, la società esprime grande affetto e profonda gratitudine Andrea Prosperi, per il quale le porte rimarranno sempre aperte”.