Ghiviborgo, preso il giovane attaccante Mancini. Il Seravezza è pronto a ripartire

Si infiamma il mercato delle squadre delle squadre lucchesi di Serie D. C’è un nuovo arrivo in casa Ghiviborgo: è Leonardo Mancini, attaccante classe 2000, che arriva in biancorosso dopo un anno di Eccellenza (e 10 reti) con la maglia del San Miniato Basso.

Il Tau Calcio Altopascio, invece, dice addio al giovane Mirko Franchi (attaccante, classe ’08) che passa all’Inter. “Franchi – si legge sul comunicato ufficiale della società altopascese -, cresciuto nel centro di formazione sportiva del Tau, ha messo in evidenza le sue doti, durante la stagione appena trascorsa, giocando sotto età con i Giovanissimi Èlite della formazione di Altopascio. Un giovane che si è formato calcisticamente seguendo il percorso di crescita del Cdf Inter Tau e che con orgoglio è stato individuato da una delle maggiori realtà calcistiche nazionali come profilo di prospettiva e valore. A Franchi i migliori auguri della società affinché possa raggiungere i traguardi e le soddisfazioni che merita”.

Si scaldano i motori anche in Versilia. Già pronto a partire per la nuova stagione il Seravezza di Walter Vangioni, che sosterrà i propri allenamenti a partire da lunedì (18 luglio) al Buon Riposo. Già programmate anche le prime tre amichevoli: con l’Empoli a Petroio il 19 luglio alle 18, con la Carrarese ai Marmi di Carrara il 27 luglio alle 18 e con il Monterosi di serie C (quest’anno i viterbesi giocheranno a Pontedera) il 30 luglio alle 18 allo stadio di Barga.

Non solo SerieD. Il Pieve Fosciana di Promozione conferma per il prossimo anno anche Matteo Cavani e Lorenzo Pietrazzini.

Ancora annunci in casa Marginone 2000 per la Prima: in porta oltre a Giuseppe Di Masi ci sarà l’ex Pescia Riccardo Morini. Confermato il difensore centrale Gianni Del Carlo, da Pescia arriva il suo possibile erede, il classe 2000 Andrea Petretti. Sempre fra i confermati i difensori Luca Carmignani, Luca Conte, Oscar Pinochi e Matteo Sarti, arrivano l’esperto Nicola Casali, ex Tau Calcio e Folgor Marlia e il ’99 Edoardo Rossano, la scorsa stagione in Promozione al Villa Basilica. Confermato a centrocampo Andrea Rotunno.