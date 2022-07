Real Forte Querceta, confermato il centrocampista Filippo Gargani

Il Real Forte Querceta conferma il centrocampista Filippo Gargani.

Il calciatore classe 2003 prosegue la propria avventura in maglia bianconerazzurra per la terza stagione consecutiva, in cerca di continuità tra i grandi della Serie D.

“Sono contento di affrontare la nuova stagione ripartendo da zero, dal nuovo allenatore ai nuovi volti. Ho l’opportunità di ben figurare fin dall’inizio davanti al mister – dichiara Gargani -. Spero di collezionare più minuti e giocare con maggiore continuità, per aiutare la squadra in maniera più sostanziale”.