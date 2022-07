Real Forte Querceta, preso il portiere Matteo Raspa

Un altro colpo per il Real Forte Querceta che per la prossima stagione si assicura il portiere Matteo Raspa.

Di origini genovesi, l’estremo difensore cresce con successo nel settore giovanile della

Sampdoria, arrivando a ricevere le chiamate delle Nazionali Under 15 e Under 16. Approdato in Primavera, il classe 2001 si ritaglia un ruolo da titolare con i pari età e nel 2019 colleziona una panchina nel Campionato di Serie A, chiamato da Eusebio Di Francesco per la gara interna contro l’Inter. Alla luce delle soddisfacenti prestazioni, nei mesi successivi il subentrato Claudio Ranieri decide di aggregarlo alla prima squadra, con cui Raspa torna in panchina in occasione dell’ultima gara stagionale. Conosciuto il debutto in Serie C con il Ravenna l’anno successivo, il giovane portiere sceglie la squadra bianconerazzurra per questa stagione, reduce dalla vittoria del Campionato di Serie D a Novara.

“Forte dei Marmi costituisce un nuovo punto di partenza, in una città bella e una società solida. Ho stretto subito amicizia con gli interpreti, che mi hanno trasmesso immediata serenità. Sono certo di trovare un bell’ambiente – dichiara Raspa -. Mi aspetto una grande stagione, da parte mia c’è grande entusiasmo, così come da parte della società del resto. Possiamo fare solo bene.”