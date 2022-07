Real Forte Querceta, in rosa anche l’attaccante Matteo Rizzi

Il Real Forte Querceta dà il benvenuto all’attaccante Matteo Rizzi.

Cresciuto nei settori giovanili di Inter, Cesena e Reggiana, il classe 1999 conosce il debutto in serie C a Reggio Emilia per poi passare nella Primavera del Sassuolo, ultima tappa prima della serie D, disputata finora tra Mezzolara, Castelfidardo e Progresso.

“Sono molto contento di essere in questa società, con cui spero di fare bene in questo campionato, per centrare obiettivi personali e collettivi – dichiara il calciatore – Per poterci togliere soddisfazioni personali è necessario fare gruppo fin da subito e la mia soddisfazione sarebbe quella di aiutare la squadra ogni domenica segnando e vincendo le partite.”