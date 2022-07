Seravezza, prima amichevole ok con l’Empoli di serie A: la formazione di Vangioni resiste per un’ora

Serie D, prima amichevole per il Seravezza. La formazione di mister Vangioni, che si è radunata lunedì, ha disputato un test contro l’Empoli di serie A a Petroio. Buona la prova dei versiliesi che hanno tenuto l’undici di Zanetti inchiodato allo 0-0 fino al 60’. Il finale dice poi 3-0 per l’Empoli con reti di Luperto, Baldanzi e Marin, tutti inseriti nella ripresa. Questa la formazione del Seravezza Pozzi: Lagomarsini, Cavalli, Putzolu, Granaiola, Benedetti, Camarlinghi, Vietina, Maccabruni, Scottu, Maffei, Bresciani. A disposizione: Sacchelli, Podestà, Vignozzi, Simonelli, Belluomini, Mancino, Bedini, Monacizzo, Zocco, Sorbo. All.: Vangioni.

Prosegue, intanto, il calciomercato di molte formazioni del calcio dilettantistico.

In Promozione si prepara il Capezzano Pianore di mister Coli. Due gli arrivi ufficiali: Daniele Della Latta e Andrea Sacchelli.

Si muove anche l’Atletico Lucca in Prima Categoria. Presi quattro rinforzi per la prossima stagione: Alberto Berrettini, attaccante classe 2000 lo scorso anno al Villa Basilica, un ex rossonero delle giovanili; un altro classe 2000 come Tommaso Decanini, ex Lammari e River Pieve; il 2001 Gianluca Benedetti, esterno sinistro del Tau Calcio; Giulio D’Agliano, difensore centrale classe 1997, lo scorso anno al Massarosa in Seconda Categoria.

Tante novità anche per il Marginone 2000. In rosa ci sarà Matteo Sarti, il toro di Gossi. Con lui anche in reparto anche Edoardo Rossano dal Villa Basilica, il centrocampista Andrea Rotunno, Cristiano Lencioni sempre in mediana, con i confermati Luca Giusfredi, Nicola Antoni, Francesco Fiore, Mattia Piattelli e Stefano Lenci, arrivato a dicembre dal Marlia. Da Ponte a Cappiano per il centrocampo ci sarà il ‘pirata di Galleno’ Carlo Carlini. In attacco ci sarà il classe 1999 ex Villa Basilica Paolo Del Magro.