Il centrocampista Lazzoni confermato dal Real Forte Querceta

Il centrocampista Giacomo Lazzoni confermato per un’altra stagione al Real Forte Querceta.

Reduce da una prima stagione in Serie D in cui ha collezionato 10 maglie da titolare su un totale di 19 presenze complessive, il calciatore classe 2004 rimane in bianconerazzurro per proseguire il proprio percorso di crescita e affermazione nella massima divisione dilettantistica.

“Sono molto soddisfatto e contento di quanto ho potuto realizzate la passata stagione, non è da tutti conoscere già la Serie D alla mia età – dichiara il calciatore -. Sono molto orgoglioso di rimanere qui, dove spero che i compagni più esperti potranno aiutarmi a crescere. In vista del prossimo campionato si punta sempre più in alto, non mi pongo obiettivi ma so che darò il massimo sempre, per potermi migliorare ogni giorno”.