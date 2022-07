Real Forte Querceta, torna il trequartista Fabio Rosati

Tor a al Real Forte Querceta il trequartista Fabio Rosati.

Già passato all’ombra del Necchi-Balloni nella stagione 2016/2017, l’esperto centrocampista offensivo torna a Forte dei Marmi dopo la recente stagione vissuta tra Follonica Gavorrano e Imperia.

“Ringrazio la società per avermi riportato qua, dove sono molto contento di tornare. Dentro conservo tanto entusiasmo e voglia di riscatto dopo la scorsa annata, porto esperienza e grande voglia per far crescere tutto il gruppo e centrare gli obiettivi prefissati – dichiara il calciatore classe 1991 – Spero di fare un bel campionato attraverso un percorso di crescita partita dopo partita, focalizzati sul primo obiettivo stagionale per poi riuscire a toglierci delle belle soddisfazioni.”