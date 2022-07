Si infiamma il calciomercato: bomber Manuel Pera nel mirino del Ghiviborgo

Entra davvero nel vivo il calciomercato dilettanti.

In serie D alcune squadre sono già partite. Il Seravezza è già alla seconda amichevole di lusso, vinta per 2-1 con la Carrarese con le reti di Sorbo e Camarlinghi. Il Real Forte Querceta di Venturi non si ferma e prende anche Rosati. Già a sudare anche il Tau Calcio mentre scalda i motori prendendo il difensore esperto Andrea Videtta, già alla Pro Livorno, mentre il Ghiviborgo medita il gran colpo in attacco: sarebbe nel mirino dei colchoneros Manuel Pera, l’attaccante ex Lucchese nelle ultime stagioni al Forlì.

In Eccellenza il River Pieve mette altri due giovani a disposizione di mister Pacifico Fanani: Lorenzo Lunardi, difensore classe 2003 con esperienze nelle giovanili di Atletico Lucca e Ghiviborgo e Gabriele Giunta, esterno di difesa classe 2004 ex Margine, Seravezza e Capezzano.

Sull’altra sponda l’Asd Pieve Fosciana prende per la prossima stagione in Promozione, Nicola Abrami, Niccolò Tognarelli e i centrocampisti Federico Maggi e Matteo Ghiloni.

Tanti i movimenti anche nelle categorie inferiori.

In Prima continua la campagna di rafforzamento dell’Atletico Lucca. Arriva Luca Petretti, centrocampista classe 1998, cresciuto nel settore giovanile prima di fare importanti esperienze alla Sestese, al Tau, al Vorno e la stagione scorsa a Porcari vincendo i playoff di prima categoria: Marco Petrini, difensore classe 2002, ex Seravezza e Villa Basilica; Claudio Posarelli, esterno classe 2003, prodotto del vivaio, viene da due anni di prestito a Lammari; Alessio Burgalassi, difensore classe 2002, pure lui cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico, poi due anni in prestito, prima alla River Pieve poi a Lammari; Giacomo Agozzino, portiere classe 2000, ex Forte Querceta, la scorsa stagione difendeva i pali del Villa Basilica in Promozione. I rossoneri, con questa rosa, pensano in grande.

Il Gallicano dopo la delusione playoff riparte dalla conferma di mister Maurizio Salotti. Arrivano a rinforzare la rosa Federico Barsotti, il portiere Lorenzo Nesi, dagli amatori del Gallicano Mologno e ritorna il fantasista Diego Maiorano. Per ritornare subito competivo il Vagli prende Daniele Dini, centrocampista del 2001, l’anno scorso al Pieve Fosciana in Promozione e Alessio Nardini in prestito dal Castelnuovo Garfagnana: è un classe 2002.

Nuova infornata di novità per l’Aquila di Sant’Anna di Terza: in attacco c’è Lorenzo Balderi, ex Borgo a Mozzano e San Vito. Con lui arrivano in bianconero Samuele Nucci, classe 2002, il centrocampista Filippo Giusti, Davide Medori e il difensore Manuel Kaja.

Tanti addii per lo Spianate a partire dall’allenatore Igor Tommei. Non saranno dei gialloverdi gli ‘anziani’ Maino, Del Tredici e Ighli Vannucchi (lascia anche il figlio Niccolò), i portieri Buonaguidi e Scara, Elvio Pucci, Giacomo Pacini e Simone Gasperini. L’Atletico Marginone punterà sull’esperienza di Maurizio Marchi in panchina. Confermato il capitano Gianluca Romiti.

Infine la nuova franchigia dell’Usd Ghivizzano che ai già presentati aggiunge Elia Vitali dagli amatori del Fornoli, Ivan Paolini, attaccante classe 1989, Samuele Parmigiani, 2001 con due stagioni alle spalle al Pieve Fosciana, Edoardi Pellegrini, 2002 dalla juniores della Pieve, Leonardo Pieri, sepre dal Pieve, Antonio Rubicondo, esterno degli amatori del Piano di Coreglia e il terzino Luca Franchi dagli amatori del Penarol