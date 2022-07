Real Forte Querceta, ok l’allenamento con la Carrarese

Si è svolto questo pomeriggio (30 luglio), allo stadio comunale Necchi-Balloni di Forte dei Marmi, un allenamento congiunto a porte chiuse tra le prime squadre di Real Forte Querceta e Carrarese Calcio 1908.

Al termine della prima settimana di preparazione, l’incontro è stato l’occasione per le prime valutazioni tecniche da parte di mister Simone Venturi e il suo staff. “La settimana è andata bene, nonostante il caldo. Un buon atteggiamento e un buon approccio al lavoro rendono questa prima settimana più che positiva – dichiara l’allenatore –. Oggi un buon allenamento, dove abbiamo mostrato un ordine tattico quasi sorprendente considerato il primo appuntamento e la categoria superiore dell’altra squadra, più avanti a livello atletico. Siamo stati molto ordinati, non abbiamo mai perso le distanze e questo è molto positivo, così come l’atteggiamento. Abbiamo anche fatto qualche giocata interessante, nonostante siamo solo al quinto allenamento. Nel complesso una buona base di partenza”.

Concessa domani una giornata di riposo, la preparazione riprenderà la prossima settimana in

doppia seduta di allenamento.