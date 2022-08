Real Forte Querceta, dal Livorno l’attaccante Mattia Durante

Il Real Forte Querceta è lieto di dare il benvenuto all’attaccante Mattia Durante.

Cresciuto calcisticamente nel Livorno e nella Lucchese, il centravanti classe 2002 è reduce da una stagione in Eccellenza vissuta in maglia amaranto e si appresta a debuttare in serie D.

“Sono contento di vivere la prima esperienza in questa divisione con questa società, in un ambiente nel quale già mi trovo bene, tanto con lo staff quanto con il gruppo – dichiara il calciatore – Metterò a disposizione le mie caratteristiche per la squadra e il mister per fare un’ottima annata, durante la quale vorrei crescere a livello personale e ottenere il miglior risultato collettivo possibile”.