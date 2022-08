Francesco Verde nuovo attaccante del Real Forte Querceta

Nuovo volto per il Real Forte Querceta: è l’attaccante Francesco Verde.

Reduce dall’ultima stagione vissuta con le maglie di Forlì e Tritium, il centravanti classe 1999 arriva in bianconerazzurro per completare il reparto d’attacco a disposizione di Simone Venturi.

“Ho scelto il Real perché credo possa essere la squadra capace di rilanciarmi e un gruppo fantastico me ne ha dato conferma fin da subito. Mi piace molto l’ambiente, ho trovato una società solida e disponibile che ringrazio per l’opportunità – dichiara il calciatore – Ambisco a rendere al meglio per aiutare la squadra, ovviamente cercando di segnare il più possibile e raggiungere così anche i miei obiettivi personali.”