Al Real Forte Querceta anche il difensore classe 2000 Lorenzo Betti

Un altro rinforzo per il Real Forte Querceta che prende il difensore Lorenzo Betti.

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, il calciatore classe 2000 passa nella Primavera del Foggia prima di conoscere la serie D ad Avellino, dove vince il campionato nel 2019. Reduce dalle più recenti esperienze di Taranto e Foligno segnate da alcune problematiche fisiche, il giovane difensore si presenta a Forte dei Marmi per la stagione del definitivo rilancio.

“Ho scelto il Real Forte Querceta perché vanta una società e un ambiente che possono stimolarmi e rimettermi in gioco per ritrovare serenità. Adesso sto molto bene, fisicamente e mentalmente – assicura Betti – Sono qui per aiutare il mister e il gruppo nel corso della stagione per raggiungere i nostri obiettivi”