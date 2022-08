Serie D, con la Coppa prende il via la stagione. C’è il derby Real Forte Querceta – Ghiviborgo

Serie D, si parte. Domani (21 agosto) alle 16 scendono in campo le formazioni della provincia di Lucca impegnate nel turno preliminare della Coppa Italia.

Per il Tau Calcio di Pietro Cristiani è la prima assoluta in categoria. Si gioca contro i liguri della Fezzanese in trasferta, ma la formazione si è adeguatamente attrezzata per la categoria, come dimostra anche un’ottima preseason fatta di soli successi in amichevole, l’ultimo dei quali contro la Fortis Juventus per 3-1 giovedì scorso con le reti di Antoni (doppietta) e Meucci. Contro i verdi liguri sarà una gara da dentro o fuori: regolamento vuole, infatti, che un pari al 90’ porti direttamente ai tiri di rigore.

L’altra sfida è il primo derby di stagione. Si gioca al Necchi Balloni e di fronte ci sono Real Forte Querceta e Ghiviborgo, due habituèe della categoria, entrambe molto rinnovate rispetto all’anno scorso. In casa versiliese c’è attesa per la prima uscita dopo un buon precampionato per la truppa di mister Simone Venturi, un ex del Ghiviborgo, squadra che quest’anno si è affidata a Massimo Maccarone. “La squadra – ha detto Venturi in presentazione del match – ha lavorato bene, con un ottimo atteggiamento, nonostante i carichi di lavoro importante. Siamo in una condizione discreta per il periodo”.

“Il Ghiviborgo – dice presentando l’avversaria – è la cosiddetta squadra di categoria. Ha tanti giovani ma anche giocatori importanti come Pera, Videtta e Signorelli, ma anche Nottoli e Bongiorni. Sarà difficile da affrontare e verrà a farci la guerra e vorrà dimostrare di essere all’altezza del campionato. E poi è una partita a scontro diretto, in cui bisogna sfruttare tutte le situazioni. Mi aspetto di fare uno step ulteriore nella preparazione”.

Arbitri degli incontri sono Paolo Isoardi di Cuneo per Fezzanese – Tau Calcio e Stefano Calzolari di Albenga per Real Forte Querceta – Ghiviborgo.