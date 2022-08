Serie D, Ghiviborgo ko con il Real Forte Querceta. Cade il Tau Calcio a Sarzana

Serie D, il turno preliminare di Coppa qualifica il Real Forte Querceta. La settimana prossima affronterà il Seravezza per il primo turno in quel derby che mancherà in campionato. A decidere la sfida contro il Ghiviborgo, prima della rete della bandiera biancorossa nel finale, le reti di Bortoletti e Durenta per l’undici di Venturi con un uno-due micidiale intorno al 20′.

Cade nel suo esordio assoluto in categoria il Tau Calcio a Sarzana contro la Fezzanese. Gara in perfetto equilibrio fino a due minuti dalla fine del tempo regolamentare: la decide Lunghi.

Real Forte Querceta – Ghiviborgo 2-1

REAL FORTE QUERCETA: Raspa, Meucci, Giubbolini, Bartolini, Tognarelli, Bernardini, Fazzi, Bortoletti, Aquilante, Rosati, Lazzoni. A disp.: Pastine, Masi, Salini, Della Pina, Tiberti, Bucchioni, Durante, Pegollo, Rizzi. All.: Venturi

GHIVIBORGO: Marrique, Rotunno Seminara, Signorelli, Videtta, Mukaj, Del Carlo, Bachini, Mancini, Nottoli, Bongiorni. A disp.: Capponi, Bertonelli, Del Dotto, Giulianelli, Lazzari, Maggi, Campani, Sgherri, Vitrani. All. Maccarone

ARBITRO: Rinaldi di Novi Ligure (Mino della Spezia e Russo di Nichelino)

RETI: 21’st Bortoletti, 23’st Durante, 40’st Vitrani

Fezzanese – Tau Calcio 1-0

FEZZANESE: Paci, Andrei, Selimi, Brizzi, Nicolini, De Martino, Gabrielli, Grasselli, Manfredi, Baudi, Tivegna. A disp.: Andreoli, Stradini, Magistrelli, Passeri, Cecchetti, Smecca, Toccafondi, Lunghi, Lorenzini. All.: Turi

TAU CALCIO: Di Cicco, Borgia, Quilici, Anzilotti, Vannucci, Mancini, Meucci, Pratesi, Cargiolli, Brega, Becucci. A disp.: Carcani, Innocenti, Aliboni, Fattorini, Cesaretti, Granito, Carcano, Antoni, Menconi. All.: Cristiani

ARBITRO: Chieppa di Biella (Caldarola di Asti e Savasta di Bra)

RETI: 43’st Lunghi