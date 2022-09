Domenica il fischio d’inizio del campionato di serie D: in casa Real Forte, Ghiviborgo e Seravezza

Si accendono i riflettori sul proscenio della serie D, il quarto campionato del sistema calcio nazionale, la punta di diamante dello sconfinato universo della Lega Nazionale Dilettanti, la porta d’ingresso al professionismo. Anche per la stagione 2022/2023 la serie D si conferma il campionato D’Italia che abbraccia tutta la penisola.

166 squadre che rappresentano il calcio in ogni angolo del paese, da nord a sud, da est a ovest, isole comprese, il terreno ideale per vivere le sfide genuine dei tanti campanili che animano il nostro paese. Un campionato unico ed affascinante, punteggiato da tanti derby e sfide tra realtà diverse, che mette a confronto città dalle grandi tradizioni calcistiche pronte a rilanciarsi e piccoli centri animati da passione e spirito di sacrificio.

La serie D vive di confronti emozionanti e mai scontati, in grado di regalare quelle favole calcistiche che tanto fanno innamorare gli appassionati di questo sport. Con questo spirito le squadre scenderanno in campo domenica (4 settembre) alle 15 per giocare le sfide della prima giornata ad eccezione del girone I. Due gli anticipi al sabato nei gironi delle toscane: Sangiovannese-Ostiamare alle 15 sul campo Astori di Rignano sull’Arno e alle 15,30 Orvietana-Arezzo.

Le lucchesi, come noto, sono divise in due gironi. Nel D c’è il Real Forte Querceta che esordisce in casa con l’Aglianese. Nel girone E esordio interno per il Ghiviborgo con il Ponsacco e per il Seravezza con il Tiferno. Fuori casa, sul campo del Follonica Gavorrano, il Tau Calcio.

Le designazioni arbitrali

Girone D

Carpi-Mezzolara (Alessandro Silvestri di Roma 1), Bagnolese-Sant’Angelo (Enrico Eremitaggio di Ancona), Corticella-Sammaurese (Giuseppe Morello di Tivoli), Fanfulla-Crema (Mattia Drigo di Portogruaro), Forlì-Salsomaggiore (Riccardo Boiani di Pesaro), Giana Erminio-Correggese (Vittorio Emanuele Teghille di Collegno), Lentigione-Scandicci (Maksym Frasynyak di Gallarate), Pistoiese-United Riccione (Stefano Raineri di Como), Ravenna-Prato (Adam Collier di Gallarate), Real Forte Querceta-Aglianese (Andrea Mazzer di Conegliano).

Girone E

Flaminia-Livorno (Luca Tagliente di Brindisi), Follonica Gavorrano-Tau (Mattia Mirri di Savona), Ghiviborgo-Ponsacco (Marco Di Loreto di Terni), Orvietana-Arezzo (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Poggibonsi-Grosseto (Alberto Poli di Verona), Sangiovannese-Ostiamare (Omar Abou El Ella di Milano), Seravezza-Tiferno (Alessandro Gresia di Piacenza), Sporting Trestina-Pianese (Federico Tassano di Chiavari), Terranuova Traiana-Montespaccato (Vincenzo Marra di Agropoli).