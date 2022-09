Inizio scoppiettante per il campionato di serie D nei due gironi che vedono al via le lucchesi. Nel girone D pari in rimonta per il Real Forte Querceta con l’Aglianese: nella ripresa un rigore di Rosati impatta la rete del vantaggio di Mariani per i neroverdi

Nel girone E parte fortissimo il Ghiviborgo con il suo bomber Pera: tripletta per lui e sonoro 5-1 per i biancorossi di Maccarone ai Mobilieri Ponsacco. Pari senza reti per il Seravezza, cade all’esordio in categoria il Tau Calcio, pagando forse un po’ di emozione da matricola contro un esperto Follonica Gavorrano: nella ripresa su rigore il gol della bandiera di Brega.

Girone D

Real Forte Querceta – Aglianese 1-1

REAL FORTE QUERCETA: Raspa, Meucci, Giubbolini, Bertipagani, Tognarelli, Bernardini, Fazzi, Bortoletti, Pegollo, Rosati, Verde. A disp.: Pastine, Masi, Della Pina, Lazzoni, Verona, Bucchioni, Aquilante, Durante, Rizzi. All.: Venturi

AGLIANESE: Spurio, Remedi, Perugi, Bigica, Vassallo, Veneroso, Prati, Grilli, Baggiani, Pantano, Mariani. A disp.: Luci, Bertelli, Torrini, Mattiolo, Konate, Pardera, Fiaschi, Oliveri, Romani. All.: Baiano

ARBITRO: Mazzer di Conegliano (Mantella di Livorno e Ingenito di Piombino)

RETI: 10’st Mariani, 41’st rig. Rosati

Girone E

Follonica Gavorrano – Tau Calcio 3-1

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura, Dierna, Del Rosso (16’st Lepri), Origlio, Khribech (20’st Mugelli), Lorusso, Macchi (22’st Battistelli), Barlettani (29’st Giunta) Ampollini, Marcheggiani (34’st Polo). A disp.: Turini, Menghi, Diana, Discepolo All.: Bonura

TAU CALCIO: Carcani, Borgia (45’st Fasciana), Quilici (33’st Innocenti), Meucci, Vannucci, Cortano, Antoni, Pratesi (7’st Carcani T.), Cargiolli (7’st Cesaretti), Brega, Aliboni (20’st Becucci). A disp.: Di Biagio, Menconi, Vellutini, Cinelli. All.: Cristiani

ARBITRO: Mirri di Savona (Cusumano di Collegno ed El Hamdaoui di Novi Ligure)

RETI: 23’pt Marcheggiani, 27’pt e 10’st Khribech, 37’st rig. Brega

NOTE: Ammoniti Borgia, Cortano, Khribech, Ampollino. Espulso Origlio al 45’st

Ghiviborgo-Ponsacco 5-1

GHIVIBORGO: Antonini, Seminara, Videtta, Del Dotto, Bertonelli, Nottoli, Signorelli, Bachini, Pera, Bongiorni, Mata. A disp.: Cappni, Cmpani, Mancini, Sgherri, Mukaj, Giulianelli, Del Carlo, Agyei, Rotunno. All.: Maccarone.

PONSACCO: Pagnini, Franco, Lici, Lunghi, Bardini, Rossi, Remorini, Carli, Nieri, Marcucci, Mencagli. A disposizione: Sbrana, Puleo, Zaccagnini, Macchi, Pagni, Regoli, Baggiani, Bertolini, Benericetti. All.: Bozzi

ARBITRO: Di Loreto di Terni (Meraviglia di Pistoia e Iuliano di Siena)

RETI: 3’pt Del Dotto, 4′pt, 10’pt, 28’st Pera, 25′pt Bongiorni, 32’st Remorini

Seravezza-Città di Castello 0-0

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Putzolu, Granaiola, Benedetti, Camarlinghi, Maccabruni M., Scottu, Bedini, Vietina, Sorbo. A disp.: Sacchelli, Arrigucci, Vignozzi, Belluomini, Mancino, Maccabruni F., Maffei, Monacizzo, Podesta. All.: Vangioni

CITTA DI CASTELLO: Nannelli, Sannia, Paparusso, Tersini, Gorini, Brunetti, Grassi, Mussi, Menenes, Calderini, Doratiotto. A disp.: Aluigi, Mariucci, Pauselli, Mezzasoma, Sylla, Pupo Posada, Massai, Buono, Bagnolo. All.: Alessandria

ARBITRO: Gresia di Piacenza (Fecheta di Faenza e Toschi di Imola)

