Tre botti di fine mercato per il Tau Calcio Altopascio

Tre botti finali per il mercato amaranto. La società Tau Calcio Altopascio ufficializza l’ingaggio di Manuele Giustarini (attaccante classe ’94 con oltre 170 presenze e 50 gol in serie D), Riccardo Pietrelli (centrocampista classe 2003, ottimo prospetto in arrivo dal Bologna) e André Lopes Silva (esterno offensivo dotato di grande tecnica individuale, classe 2003, in arrivo dal Parma)

I tre giocatori hanno sottoscritto un accordo annuale e vanno ad ultimare e perfezionare la rosa a disposizione di mister Cristiani.