Giornata tutto sommato positiva per le formazioni della provincia di Lucca di serie D. Netta, sul neutro di San Giuliano, la vittoria del Real Forte Querceta (girone D) contro lo Scandicci, con una gara paticamnte mai in discussione.

Nel girone E è Brega-show a Orvieto con un tris d’autore che serve al Tau Calcio a battere gli umbri. Non va oltre il pari in casa il Ghivizzano contro i laziali del Montespaccato. I Mobilieri Ponsacco vincono in rimonta sul campo del Seravezza: doppio Nieri ribalta l’iniziale vantaggio firmato da Benedetti.

Turno infrasettimanale per il Real Forte Querceta, in campo a Riccione. Poi si riprende il 28 di settembre, dopo la pausa per le elezioni stabilita dalla Divisione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.

Girone D

Real Forte Querceta – Scandicci 3-1

REAL FORTE QUERCETA: Raspa, Meucci, Giubbolini, Masi, Tognarelli, Bernardini, Verde, Fazzi, Pegollo, Bartolini, Bertipagani. A disp.: Pastine, Cosentino, Bertozzi, Della Pina, Lazzoni, Bucchioni, Rosati, Durante, Rizzi. All.: Venturi

SCANDICCI: Timperanza, Ficini, Gianassi, Cruciani, Santeramo, Francalanci, Cecconi, Tacconi, Gozzerini, Akammadu, Marini. A disp.: Dainelli, Edu Mengue, Ghinassi, Bartolozzi, Sinisgallo, Vitali, Meucci, Vezzi, Saccardi. All.: Rigucci

ARBITRO: Tassano di Chiavari (El Hamdaoui di Novi Ligure e Fumagallo di Novara)

RETI: 38’pt Masi, 41’pt Pegollo, 14’st Bartolini, 48’st Vezzi

Girone E

Ghiviborgo – Montespaccato 0-0

GHIVIBORGO: Antonini, Bertellotti, Seminara, Signorelli, Videtta, Del Dotto, Pera, Bachini, Mata Gozalbez, Nottoli, Bongiorni. A disp.: Capponi, Rotunno, Agyei, Sgherri, Giulianelli, Campani, Maggi, Zini, Del Carlo. All.: Maccarone

MONTESPACCATO: Tassi, Pollace, Giannetti, Falasca, Cali, Lazazzera A., Corelli, Tataranno, Putti, Anello, Vitelli. A disp.: Di Maio, Attili, Pietrangeli, Maurizi, Barbarossa, Proietto, Nanci, Mascella, Ergemlidze. All.: Campolo

ARBITRO: Re Depaolini di Legnano (D’Orto di Busto Arsizio e Severini di Seregno)

Orvietana – Tau Calcio 1-3

ORVIETANA (4-2-3-1): Bracaj; Carletti, Borgo, Frabotta, Omohonria (44’st Proietti); Brondi, Ricci; Bracaletti (36’st Guazzaroni), Traorè (18’st Jaziri), Nicodemo (28’st DI Natale); Tomassini. A disp.: Rossi, Bassini, Lanzi, Rosauri, Rinaldi. All.: Ciccone.

TAU ALTOPASCIO (4-4-2): N. Carcani; Borgia, Mancini, Vannucci, Innocenti; Meucci, Anzilotti, Lopes Silva (20’st Pietrelli), Antoni; T. Carcani (26’st Cartano), Brega (41’st Cargiolli). A disp.: Di Biagio, Quilici, Masini, Aliboni, Becucci, Cesaretti. All.: Cristiani.

ARBITRO: Boiani di Pesaro (Bianchi di Roma1 e Romagnoli di Albano Laziale).

RETI: 1’pt Brondi (O), 28’pt e 33’pt rig., 47’pt Brega (T)

NOTE: spettatori circa 300. Ammoniti: Meucci, T. Carcani, Antoni (T), Bracaletti, Nicodemo (O) e l’allenatore dell’Orvietana Ciccone. Angoli: 2-5. Recupero: 3’ + 5’.

Seravezza Pozzi – Ponsacco 1-2

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Putzolu, Granaiola, Benedetti, Camarlinghi, Maccabruni M., Scottu, Vietina, Bresciani, Sorbo. A disp.: Sacchelli, Vignozzi, Simonelli, Belluomini, Maccabruni F., Bedini, Maffei, Monacizzo, Podesta. All.: Vangioni

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Zaccagnini, Macchi, Fratini, De Vito, Rossi, Remorini, Bardini, Nieri, Baggiani, Carli. A disp.: Sbrana, Franco, Patronelli, Lici, Lunghi, Marcucci, Vanni, Mencagli, Bertolini. All.: Bozzi

ARBITRO: Albano di Venezia (Liotta di San Donà di Piave e Scaldaferro di Vicenza)

RETI: 20’pt Benedetti, 46’pt e 24’st Nieri