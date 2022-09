È un mercoledi di campionato e Coppe. C’è il ritorno River Pieve – Camaiore

Oggi (21 settembre) torna in campo la serie D. Lo fa con le sfide del girone D che, essendo a 20 squadre, prevede in calendario alcuni turni infrasettimanali.

Il Real Forte Querceta vuole allungare la serie positiva sul campo del Riccione.

Ecco programma e arbitri: Aglianese-Ravenna (Alessandro Colelli di Ostia Lido), Crema-Corticella (Lorenzo Massari di Torino), Forlì-Lentigione (Francesco Zago di Conegliano), Mezzolara-Bagnolese (Federico Di Benedetto di Novi Ligure), Prato-Carpi (Davide Albano di Venezia), Salsomaggiore-Giana Erminio (Michele Giordano di Palermo), Sant’Angelo-Pistoiese (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo), Scandicci-Fanfulla (Francesco Gai di Carbonia), United Riccione-Real Forte Querceta (Antonio Savino di Torre Annunziata), Correggese-Sammaurese (Alessandro Papagno di Roma 2).

In campo anche le gare di Coppa Italia di Eccellenza e di Coppa Toscana di Prima Categoria. Si tratta delle terze gare dei triangolari.

In Eccellenza è sfida fra River Pieve e Camaiore (alle 15), in Prima giocano Romagnano – Serricciolo (20,30), Tirrenia – Forte di Marmi (20,30), Migliarino Vecchiano – Torrelaghese (20,45), Calci – Lammari (15,30) Atletico Lucca – San Frediano (20,30) e Academy Porcari – Marginone 2000 (20,30).