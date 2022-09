Ghiviborgo, stavolta Pera non basta: con l’OstiaMare finisce 1-1

Ostiamare – Ghiviborgo 1-1

OSTIAMARE: Borrelli, Pompei (19’st Milani), Succi (31’st Pasqualoni), Gelonese, Roberti, De Cenco, Compagnone (19’st Lazzeri), De Crescenzo, Sbardella, Amendola, Mazzei. A disp.: Zizzania, Talamonti, Santovito, Santarpia, Monni, Frasca. All.: Galluzzo

GHIVIBORGO: Marrique Antonini, Rotunno, Seminara, Signorelli, Videtta, Mukaj, Pera, Bachini (38’st Del Carlo), Mata Gozalbez (14’st Bongiorni), Nottoli (28’st Sgherri), Zini. A disp.: Velani, Bertonelli, Agyei, Giulianelli, Campani, Del Dotto. All.: Maccarone

RETI: 26’pt Pera, 20’st Milani

ARBITRO: Galiffi di Alghero (Massa di Carbonia e Pisu di Oristano)

NOTE: Ammoniti Amendola, De Crescenzo, Bachini, Rotunno, Sbardella, Pasqualoni

Torna con un punto da Ostia il Ghiviborgo dopo l’anticipo della quarta di campionato, nel turno posticipato a mercoledì 28 causa elezioni. Non basta la rete di bomber Pera nella prima frazione per permettere ai biancorossi di conquistare i tre punti.

Dopo una partenza blanda sono i biancoviola locali sfiorare il vantaggio: Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra la palla arriva sul secondo palo a Sbardella che controlla e spara in porta un destro su cui Marrique Antonini si fa trovare pronto. Il vantaggio del Ghiviborgo, però, è dietor l’angolo e arriva un soffio dopo il 25′: Mata Gozalbez mette in mezzo un rasoterra su cui scivola un difensore biancoviola, la palla carambo sui piedi di Pera che non se lo fa dire due volte e fa l’1-0. Il primo tempo potrebbe anche finire con il doppio vantaggio: al 43′ il Ghiviborgo riparte in contropiede con Pera che stavolta manda a lato.

Nella ripresa il Ghivi sembra indiavolato: una conclusione di Mata Gozalbez che però centra l’incrocio dei pali. La risposta dell’Ostia Mare è di De Cenco che colpisce di testa ma trova Rotunno in traiettoria. Passano due minuti e il portiere biancorosso dice no a una conclusione di Succi. Poco prima del quarto d’ora è ancora la squadra di Galluzzo a rendersi pericolosa. Gran cross dalla sinistra per Roberti che stacca bene ma la sua incornata non inquadra di un niente lo specchio. Mister Galluzzo pesca dalla panchina e ci azzecca: dentro Lazzeri e Milani e proprio il numero sette raccoglie in area e traffigge Marrique Antonini per l’1-1. Una occasione per parte prima della fine del match. Prima della mezz’ora ci prova Pera, ma spedisce alto, nel finale è Marrique Antonini a salvare il punto sul destro di De Cenco.