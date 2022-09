Seravezza ko a Livorno nella ripresa nell’anticipo di serie D

Livorno – Seravezza 2-0

LIVORNO: Fogli; Fancelli, Russo, Karkalis; Pecchia (19’st Bruno), Luci (18’pt Lo Faso, 30’st Giampà), Cretella, Lucarelli (34’st Apolloni); Belli (41’st Maresca); F. Neri, Rodriguez. A disp.: Bettarini, Ivani, Bontempi, Vantaggiato. All. Collacchioni

SERAVEZZA: Lagomarsini; Cavalli, Maccabruni, Sorbo (27’st Podestà), Bresciani (8’st Bedini); Putzolu, Granaiola, Vietina; Scottu, Benedetti, Camarlinghi. A disp.: Sacchelli, Vignozzi, Simonelli, Belluomini, Maccabruni, Maffei, Monacizzo. All. Vangioni

ARBITRO: Drigo di Portogruaro (Gibin di Chioggia e Della Mea di Udine)

RETI: 14’st Lucarelli, 41’st Belli

NOTE: ammonito Neri

Vince nell’anticipo della quarta giornata il Livorno di Collacchioni sul Seravezza.

Parte subito forte il Livorno che con l’ex Rodriguez sfiora il vantaggio al 7’ ma Lagomarsini rispond presente. La gara è in mano ai labronici, che pure perdono subito per infortunio Luci. Il suo sostituto, Lo Faso, intorno al 23’ sfiora la traversa con un insidioso tiro cross. La fitta pioggia non agevola certo le trame di gioco dei locali che comunque vanno più vicini al gol. Nel finale Rodriguez prima reclama per un presunto fallo in area, poi sfiora il bersaglio grosso all’ultimo minuto. Botta e risposta nel recupero: Benedetti per la prima occasione del Seravezza trova l’opposizione di Fogli Dall’altra parte Lo Faso trova un attendo Lagomarsini.

Nel secondo tempo il Livorno cerca di accelerare fin da subito. Subito pericolosi Lo Faso e Neri, poi al 10’ il risultato si sblocca: Lo Faso trova Lucarelli nel taglio in area e davanti a Lagomarsini non sbaglia. In svantaggio il Seravezza alza il baricentro e lascia spazi per il contropiede labronico. Intorno al trentesimo raggiungerebbe anche il pareggio, con un autogol di Cretella, ma la rete viene annullata. Nel finale il 2-0 di Belli, servito da Neri, che chiude i conti.

Le altre gare del girone si svolgeranno mercoledì prossimo (28 settembre).

Foto Novi Livorno per Facebook Livorno Calcio