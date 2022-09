A porte chiuse agli Oliveti di Massa la sfida Real Forte – Correggese

Il Real Forte Querceta comunica che, causa indisponibilità del campo da gioco, la gara Real Forte Querceta – Correggese Calcio 1948, valida per la quinta giornata del campionato di serie D 2022/2023 e in programma per domani (28 settembre) sarà disputata a porte chiuse allo stadio Vitali di Massa con inizio alle 15.

Allo stadio potrà accedere solamente la stampa regolarmente accreditata.