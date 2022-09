Il Ghiviborgo attende il Livorno a Carraia: 600 biglietti per i tifosi ospiti

Domenica (2 ottobre) il Ghiviborgo ospita per la prima volta il grande Us Livorno 1915, società storica del calcio nazionale. Il Ghiviborgo è onorato di ospitare il Livorno 1915 nel nuovo stadio Carraia e sugli spalti sicuramente sarà una bella festa di colori e di tifo.

Un tifo degli sportivi livornesi ironico e simpatico che piacerebbe avere anche noi a sostegno della nostra giovane e piccola società “Cenerentola” in un campionato nazionale che domenica, da piccolo “David” affronterà Golia.

I livornesi conoscono bene la Valle del Serchio che noi rappresentiamo nel calcio nazionale dove vengono in vacanza e nei weekend soprattutto per assaggiare le tipiche specialità tradizionali dell’area montana apuana e appenninica e quindi la società con cordialità gli sportivi e la società. Per questi motivi prima della partita per chi vorrà verrà organizzato un piccolo assaggio del “minestrone di farro” offerto dal Consorzio del farro Igp Garfagnana e dalla società La Garfagnana Coop di San Romano e dall’Antica Norcineria di Ghivizzano, sponsor ed ambasciatori nel mondo della tipicità dei prodotti della Valle.

Nel campo di gioco sarà tutta un’altra musica e per onorare lo sport ed i suoi valori, i biancorossi si impegneranno con tutte le forze attraverso la competenza, la sagacia e l’esperienza del mister Big-Mac Massimo Maccarone affinchè il Ghiviborgo prevalga nella competizione sportiva come nella mitologia e si possa realizzare la favola che David batte Golia.

In accordo con il Livorno 1915 sarà organizzata la prevendita dei 600 biglietti messi a disposizione per la tifoseria amaranto. La prevendita si svolgerà presso al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi in piazza Montello 14 a Livorno dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 a partire da domani mercoledì (28 settembre) fino a sabato compreso. Il costo del biglietto è di 13 euro.

Per i tifosi locali sono riservati 400 biglietti e la prevendita avviene allo stadio di Carraia tutti i pomeriggi dalle 15 fino alle 19

L’orario di inizio della partita è fissato per le 14,30 di domenica 2 ottobre anziché alle 15.