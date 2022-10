Tau Calcio ko a San Giovanni Valdarno chiude il match in nove

Due pareggi e una sconfitta. Questo il bilancio delle altre gare di serie D in programma questo pomeriggio. Senza reti il Real Forte Querceta sul campo della ex nobile blasonata Pistoiese, così come, nel girone E, il Seravezza in casa con il Montespaccato.

Cade ancora il Tau Calcio, di misura sul campo della Sangiovannese, pagando anche una espulsione per tempo, che ha fatto chiudere in nove la partita agli amaranto.

Girone D

Pistoiese – Real Forte Querceta 0-0

PISTOIESE: Urbietis, Pertica (28’st Barbuti), Benassi, Urbinati, Sighinolfi, Caponi, Davì (16’st Florentine), Arcuri, Macri, Citro (41’st Boccardi), Di Biase (15’st Ortolini). A disp.: Magri, Basani, Evangelista, Viscomi, Bezzini. All.: Cascione

REAL FORTE QUERCETA: Raspa, Meucci, Masi, Tognarelli, Giubbolini (25’st Bucchioni), Bartolini, Bernardini, Bertipagani, Rosati (41’st Verde), Pegollo (45’st Rizzi), Panati (25’st Della Pina). A disp.: Pastine, Berti, Lazzoni, Bertozzi, Durante. All.: Venturi

ARBITRO: Rossini di Torino (Tagliafierro di Caserta e Romagnoli di Albano Laziale)

NOTE: Ammoniti Urbinati, Giubbolini, Masi, Benassi, Bucchioni

Girone E

Sangiovannese – Tau 1-0

SANGIOVANNESE: Cipriani, Baldesi (17’st Cesaretti), Migliorini, Nannini (33’st Dodaro), Lorenzoni, Rosseti, Poli (17’st Caprio), Sacchini (25’st Perri), Boix Garcia, Zhar, Nannoni (10’st Borgogni). A disp.: Palazzini, Milani, Cesaretti, Manunta, Miccoli, Perri, Caprio, Borgogni, Dodaro. All.: Firicano

TAU CALCIO: Di Biagio, Cartano, Quilici, Meucci, Vannucci, Mancini, Antoni, Masini (27’st Borgia), Giustarini, Brega, Pietrelli. A disp.: Donati, Borgia, Innocenti, Aliboni, Lopes Silva, Cargiolli, Carcani N., Granito, Cesaretti. All.: Cristiani

ARBITRO: Colelli di Ostia Lido (Gneo di Latina e Passeri di Roma 1)

NOTE: Ammoniti Cartano, Rosseti, Migliorini, Boix. Espulsi Cartano al 40’pt e Cesaretti al 45’st

La prima vera occasione è della Sangiovannese con un tiro da fiori area di Migliorini che non coglie di sorpresa Di Biagio. Ma il Tau Calcio c’è: Rosseti è decisivo su Brega, frapponendosi davanti alla punta per impedirgli la conclusione a rete. Momento decisivo del match al 40’ della prima frazione con il secondo giallo di Cartano del Tau che, già ammonito, ferma Migliorini lanciato a rete.

Nella ripresa il primo pericolo è Zhar, chet trova ancora di Biagio. Risponde Pietrelli in diagonale con Cipriani che risponde presente.

La partita sembra incanalata verso uno 0-0 non particolarmente entuisiasmante quando la Sangiovannese la sblocca: Boix in area serve Zhar che segna a porta vuota. Il Tau accusa il colpo ma ribatte: Pietrelli dal limite calcia di piatto destro e trova un difensore sulla linea. Finale convulso e nervoso: ne fa le spese Cesaretti espulso al 90’ per un colpo a Migliorini a gioco fermo.

Seravezza – Montespaccato 0-0

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Putzolu, Granaiola, Benedetti, Camarlinghi, Maccabruni F., Scottu, Maffei, Monacizzo, Sorbo. A disp.: Casto, Vignozzi, Passarello, Simonelli, Belluomini, Bedini, Vietina, Bresciani, Podesta. All.: Vangioni

MONTESPACCATO: Tassi, Pollace, Falasca, Cali, Lazazzera A., Corelli, Tataranno, Proietto, Nanci, Anello, Vitelli. A disp.: Brusca, Giannetti, Attili, Pietrangeli, Maurizi, Laziz, Barbarossa, Putti, Mascella. All.: Campolo

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona (Ameglio di Torino e Cusumano di Collegno)