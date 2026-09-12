Serie D, netti ko per Ghiviborgo e Tau Calcio. Amaranto travolti a Montevarchi

Due sonore sconfitte, nelle gare di anticipo di serie D, contro avversarie aretine per Ghiviborgo e Tau.

La formazione della Mediavalle, già ko all’esordio con il Flaminia Civitacastellana, ha perso nettamente in casa contro il Terranuova Traiana: mattatore l’ex Viareggio e Seravezza, l’anno scorso a Sansepolcro, Vitiello, autore di una doppietta. Di El Hadoui la rete della bandiera dei biancorossi di Masi.

Prende addirittura 4 gol, come era successo in Coppa a Seravezza, il Tau Calcio a Montevarchi, contro la formazione che aveva fatto patire e non poco la Lucchese all’esordio al Porta Elisa. Di Spatari la rete che aveva riacceso le speranze amaranto sul 2-0.

Ghiviborgo – Terranuova Traiana 1-3

GHIVIBORGO: Pertovt, Ceccanti, Schettini, Brugognone, El Hadoui, Nottoli, Grilli, Ferrari, Del Dotto, Cortopassi, D’Ancona. A disp.: Viti, Masini, Hallidri, Ricci, Lelli, Fischer, Lorenzi, Taboucha, Cenerini. All.: Masi.

TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Cuomo, Checcacci, Croce, Bruni, Vitiello, Saltalamacchia, Sesti, Batisnani, Mannella, Marini. A disp.: Corvino, Poggi, Farini, Bigazzi, Innocenti, Mancini, Cardo, Chiodini, Fantoni. All.: Calderini.

ARBITRO: Castello di Ercolano (Conio di Genova e Spada di Savona)

RETI: 30’pt e 5’st Vitiello, 42’pt Checcacci, 38’st El Hadoui

Seconda sconfitta consecutiva per il Ghiviborgo, a causa di alcune lacune difensive commesse nel finale di primo tempo. Gli ospiti, cinici e capaci di colpire nei momenti chiave e di sfruttare le disattenzioni difensive dei padroni di casa, sono partiti invece con il piglio giusto.

L’approccio alla gara del Ghiviborgo è confortante. Nei primi minuti di gioco i padroni di casa si rendono pericolosi in ben due occasioni. Al 5′ Brugugnone va alla conclusione a botta sicura, ma trova l’opposizione provvidenziale di Cuomo, che ribatte con il corpo. Al 12′ è il grande ex della sfida, il portiere Pagnini, a salire in cattedra respingendo con un ottimo intervento un calcio di punizione ben indirizzato da Nottoli.

Il Terranuova Traiana si schiera con una solida difesa a tre centrali, alzando molto la pressione sulla sinistra con Marini, incaricato di pressare alto i portatori di palla del Ghiviborgo. Al 34′ arriva l’episodio che sblocca il match: una conclusione di Checcacci viene fortuitamente deviata da un difensore del Ghiviborgo, la sfera carambola sui piedi di Vitiello che, a tu per tu con il portiere, non sbaglia e firma lo 0-1. Il Ghiviborgo accusa il colpo ma reagisce con orgoglio. Al 39′ la grande chance per il pareggio: Ferrari si accentra da destra e lascia partire un tiro insidioso. Pagnini respinge corto, ma nell’area piccola né El Hadoui né Brugugnone riescono a trovare la zampata vincente. Al 42′ il Terranuova Traiana raddoppia. L’azione nasce dal pressing asfissiante di Bruni che propizia il recupero palla. Petrovt tenta il miracolo in uscita bassa respingendo il primo tentativo, ma la palla torna a Checcacci che, di piatto, appoggia comodamente in rete il gol dello 0-2 che manda le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa prova la reazione del Ghiviborgo Masi tenta modifiche tattiche e uno sprono mentale ordinando tre cambi contemporaneamente, inserendo Fischer in attacco. Dopo il tris realizzato da Vitiello gli effetti sono l’orgoglio di Brugugnone autore del destro parato in due tempi da Pagnini. Nel finale consueto valzer delle sostituzioni e rete di El Hadoui che sorprende Pagnini nel tentativo di crossare al centro: quando il portiere blocca, la palla è già entrata. Il destro diagonale di Ferrari nel finale meritava più fortuna.

Mercoledì subito occasione per il Ghiviborgo per muovere la classifica, anche se la trasferta di Follonica è ardua. Qualche nota positiva, nel buio dal punto di vista dei risultati, c’è: le prove di Del Dotto e di El Hadoui.