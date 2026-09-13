Le avversarie della Lucchese: il Prato non sbaglia un colpo, sorprese Flaminia e San Donato Tavarnelle
Un terzetto in vetta al girone E di serie D. Primo successo per il Siena di Voria, primo punto per la Nuova Ternana con Follonica Gavorrano
Si chiude con le prime indicazioni di peso e con risposte contrastanti per le formazioni toscane la seconda giornata del campionato di Serie D (girone E), un turno spalmato tra sabato e domenica in vista dell’imminente impegno infrasettimanale.
In vetta alla classifica si forma un terzetto a punteggio pieno a quota 6 punti. Non riserva sorprese la conferma del Prato: la truppa guidata da Alessandro Dal Canto, dopo il successo al debutto contro la Nuova Ternana, si impone con un perentorio 3-1 sul campo della Rondinella. A fare compagnia ai lanieri in cima al raggruppamento ci sono le vere e proprie rivelazioni di questo avvio di stagione. Il Flaminia Civita Castellana conferma le proprie ambizioni d’alta quota espugnando il terreno del Grassina a Bagno a Ripoli per 1-0, mentre il San Donato Tavarnelle continua a stupire piazzando il secondo blitz consecutivo grazie al 3-1 stampato sul campo del Sasso Marconi.
Subito dietro il trio di testa, a quota 4 punti, inseguono il Siena, che sbaraglia la resistenza del Mezzolara con un netto 3-0 casalingo, e il Follonica Gavorrano, bloccato sull’1-1 a Terni dopo l’affermazione dell’esordio. Per la Nuova Ternana si tratta del primo punto in due gare, un avvio a rilento che lascia i rossoverdi a quota 1.
Il turno riserva invece un boccone amatissimo per le compagini della Lucchesia, salvo per l’exploit del Seravezza di Turi. Tonfo rumoroso ed inaspettato per la Lucchese, di cui si è ampiamente parlato, travolta con un pesante 5-0 dal Seravezza Pozzi in un derby senza storia ma che potrebbe servire per capire che la squadra rossonera deve calarsi nella specificità della categoria, senza pensarsi come neopromossa ma neanche come squadra che, per i nomi della rosa, ha già in mano il campionato. Il Seravezza, d’altronde, alla prima giornata dell’anno scorso ha sconfitto il Grosseto di Indiani, che ha poi vinto in carrozza il campionato. Quindi se si archivia al più presto la battuta d’arresto e non ci si fa condizionare dalla stessa è possibile reagire subito e rimettersi in carreggiata. Sarà per questo importane fare tre punti subito contro il
Non va meglio al Tau Altopascio, sconfitto nettamente per 4-1 nella trasferta contro l’Aquila Montevarchi. In coda alla graduatoria restano ancora a bocca asciutta due formazioni: il Grassina e il Ghiviborgo incassano il secondo ko consecutivo e rimangono piantati a zero punti.