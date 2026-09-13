Le avversarie della Lucchese: il Prato non sbaglia un colpo, sorprese Flaminia e San Donato Tavarnelle

Si chiude con le prime indicazioni di peso e con risposte contrastanti per le formazioni toscane la seconda giornata del campionato di Serie D (girone E), un turno spalmato tra sabato e domenica in vista dell’imminente impegno infrasettimanale.

Il turno riserva invece un boccone amatissimo per le compagini della Lucchesia, salvo per l’exploit del Seravezza di Turi. Tonfo rumoroso ed inaspettato per la Lucchese, di cui si è ampiamente parlato, travolta con un pesante 5-0 dal Seravezza Pozzi in un derby senza storia ma che potrebbe servire per capire che la squadra rossonera deve calarsi nella specificità della categoria, senza pensarsi come neopromossa ma neanche come squadra che, per i nomi della rosa, ha già in mano il campionato. Il Seravezza, d’altronde, alla prima giornata dell’anno scorso ha sconfitto il Grosseto di Indiani, che ha poi vinto in carrozza il campionato. Quindi se si archivia al più presto la battuta d’arresto e non ci si fa condizionare dalla stessa è possibile reagire subito e rimettersi in carreggiata. Sarà per questo importane fare tre punti subito contro il