Lucchese, sfida inedita al Progresso: tutto sull’avversaria al Porta Elisa

I bolognesi di Castelmaggiore sono alla quarta stagione di fila in categoria. Sono reduci dal successo in rimonta con lo Scandicci

L’avversaria di domani (16 settembre) al Porta Elisa della Lucchese è il Progresso, formazione dell’hinterland bolognese.

Il Progresso partecipa per la quarta stagione consecutiva al campionato di serie D e questo costituisce un record, visto che la formazione di Castel Maggiore nel Bolognese era retrocessa dopo aver militato per tre anni consecutivi dal 2019 al 2022 in questa categoria. Il maggior piazzamento è l’undicesimo posto con 41 punti del campionato 2024-25

Inizio di stagione

Nell’anticipo di sabato 12 settembre sui titoli di coda con una rete di Rapido ha superato in rimonta lo Scandicci per 2-1, vendicando la sconfitta al debutto in casa del Tau Calcio arrivata con lo stesso punteggio. La sua partecipazione alla Coppa Italia si è conclusa al primo turno in casa del Cittadella Modena. Anche in questa gara aveva dovuto rincorrere il risultato riuscendo però a riequilibrare il punteggio prima della fine del primo tempo con Karapici. Qualificazione poi decisa ai calci di rigore per 8-7 grazie al portiere Montini che nella serie ad oltranza neutralizzava la trasformazione di Balesini e immediatamente dopo regalava alla compagine modenese il rigore qualificazione ai modenesi.

Cifre

Tre reti segnate e altrettante incassate. Nei primi 180 di campionato è sempre andata sotto nel primo tempo, al tramonto della prima parte a Altopascio, all’alba del primo tempo al Crala Weisz”di Castel Maggiore. È andata in gol sempre nel secondo tempo. La doppietta di Bortolotti è stata la rete della bandiera in casa del Tau, quella davanti al proprio pubblico ha permesso ai rossoblu di pervenire al pareggio, prima che Rapido in pieno recupero regalasse i primi tre punti della stagione.

Volti nuovi

Sono 14 i nuovi arrivati. In porta dall’Ars et Labor Ferarra arriva Luca Romagnoli. In difesa dalla Correggese è stato preso Ben Ddriss il quale nella passata stagione aveva vestito fino a Febbraio 2026 la maglia del Terre Castelli poi quella della Correggese, sempre in difesa dalla Vigor Lamezia arriva Montebugnoli, dalla Sparta Nova Romantino dopo aver indossato fino a dicembre 2025 quella del Legnago è stato preso Balesini, dal Carpi arriva Mazzoni nella passata stagione in prestito al Mutina, dal San Marino arriva Brighi. A centrocampo dall’Olbia è stato prelevato Saggia, dall’Unipomezia Okojie, dalla Sampierana dopo aver giocato fino a ottobre 2025 al Poggibonsi è arrivato Corzani, dal Forlì arriva in prestito Berti, dal Mezzolara dopo aver militato fino a febbraio 2026 al Terre Castelli arriva Karapici e dal Alcava Ronco il Progresso si è assicurato Casadei. In attacco dalla Primavera del Bologna arriva Mioli e dal Sasso Marconi dopo aver giocato fino a dicembre 2025 al Sant’Arcangelo approda Matta.

Stranieri

Sono 4 i calciatori stranieri nelle fila della formazione felsinea. Elias Ben Driss è di nazionalità marocchina, Mohamed Soldà è italo-Maliano, Okojie è italo-nigeriano e Karapaci è italo-albanese

Allenatore

Francesco Cattani il 4 giugno è stato ufficializzato come nuovo allenatore dei rosso-blu. Il 6 settembre al Comunale di Altopascio ha debuttato in serie D. Da calciatore è stato un difensore centrale che ha svolto la sua carriera nei dilettanti, tra Formigine squadra del suo paese, Fiorano, Virtus Castelfranco e Castelvetro. L’unico anno da professionista è stato in serie C2 nella stagione 1995-96 nelle fila della Centese. La carriera da allenatore è iniziata al settore giovanile del Sassuolo laureandosi campione regionale. Nel campionato 2019-20, interrotto dalla Pandemia debutta in Eccellenza alla guida del Castelvetro, allena sempre in questo campionato anche le stagioni successive alla Cittadella Vius Modena, alla Virtus Castelfranco, al Formigine centrando una salvezza che per tutti sembrava insperata con un ottimo girone di ritorno. Lo scorso anno al timone del Terre di Castelli, da subentrato, si piazza al quinto posto venendo eliminato, per il peggior piazzamento nella semifinale playoff con il Fiorenzuola in una gara terminata a reti inviolate il 10 maggio. Affronta la Lucchese per la prima volta e a tal proposito ha dichiarato: “Conosciamo la storia e i valori del nostro avversario. Con grande entusiasmo ci presentiamo al Porta Elisa”

Arbitro

La sfida del Porta Elisa è stata affidata al signor Gabriele Iorfida di Collegno con gli assistenti Elia Sanneris e Edoardo Allegri della sezione di Mantova. Il fischietto piemontese al suo terzo anno in Serie D arbitra per la prima volta le due formazioni

Precedenti

È la prima volta che le due squadre si affrontano

Rosa

Portieri: 1 Mascolo Nicola, 22 Romagnoli Luca dall’Ars et Labor Ferrara

Difensori: 9 Elias Ben Driss marocchino fino a febbraio 2026 al Terre di Castelli poi alla Correggese, 3 Matteo Montebugnoli dalla Vigor Lamezia, 2 Niccolò Balesini fino a dicembre 2025 al Legnago poi alla Sparta Nova Romantino, 5 Riccardo Cestaro, 6 Mohamed Solda’ italo-maliano fino a gennaio 2026 al Campodarsego, Matteo Mazzoni dal Carpi lo scorso anno in prestito al Mutina, 4 Giovanni Brighi ex San Marino, 13 Tommaso Dandini, 27 Antonio Pio Stellacci

Centrocampisti: 8 Samuele Saggia dall’Olbia, Luca Mascolo, 28 Alessandro Dandini, 23 Tommaso Rapido, Dominic Endurance Okojie italo-nigeriano dall’Unipomezia, 15 Francesco Corzani fino a ottobre 2025 al Poggibonsi poi alla sampierana, Leo Minelli, 18 Nicola Berti in prestito dal Forlì, 10 Xhulio Karapaci italo-albanese fino a febbraio 2026 al Terre Castelli poi al Mezzolara, 20 Jacopo Casadei svincolato da gennaio 2026 al Cava Ronco