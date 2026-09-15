Serie D, è già tempo di riscatti o conferme. Il Tau attende in casa la corazzata Siena

Affronta una delle corazzate del girone, il Siena di Gill Voria, il Tau Calcio che dopo la vittoria all’esordio ha perso in maniera pesante a Montevarchi. Anche mister Maraia vuole capire qual è il vero Tau: “”Il risultato di sabato scorso ovviamente non piace a nessuno. La sensazione di resa non ci appartiene, non fa parte di questa squadra. Quello è un campo che non ci è amico, anche l’anno scorso lì siamo stati passivi. Una delle rarissime eccezioni della scorsa stagione. Una partita ravvicinata adesso ci fa quasi piacere, perché c’è voglia di riscatto e rivalsa. Dobbiamo valutare attentamente la partita di sabato scorso, partendo dai dati. Ad esempio abbiamo tirato più del Montevarchi ed abbiamo avuto più possesso palla. Spesso i risultati sono determinati dai duelli e dagli episodi. Abbiamo sicuramente subito troppi gol in questo inizio di stagione e questo è un dato di fatto, ma siamo consapevoli del lavoro che stiamo facendo e guardiamo alle prossime partite con fiducia. Non è tutto da buttare dopo una brutta sconfitta e il risultato in sè non deve offuscare il lavoro di una squadra. Valutiamo tutto con lucidità”