Serie D, è già tempo di riscatti o conferme. Il Tau attende in casa la corazzata Siena
Seravezza dopo la sbornia con la Lucchese ospita il Montevarchi. Ghiviborgo a caccia dei primi punti con il Follonica Gavorrano
Terza giornata già banco di prova per molti nel campionato di serie D, per il suo girone E.
Si gioca alle 15 e c’è, come il Ghiviborgo, vuole schiodarsi dalla quota zero in classifica. Ma l’avversaria è un ambizioso Follonica Gavorrano, che specialmente sul campo amico non vuole perdere punti preziosi per puntare alle zone alte della classifica.
Affronta una delle corazzate del girone, il Siena di Gill Voria, il Tau Calcio che dopo la vittoria all’esordio ha perso in maniera pesante a Montevarchi. Anche mister Maraia vuole capire qual è il vero Tau: “”Il risultato di sabato scorso ovviamente non piace a nessuno. La sensazione di resa non ci appartiene, non fa parte di questa squadra. Quello è un campo che non ci è amico, anche l’anno scorso lì siamo stati passivi. Una delle rarissime eccezioni della scorsa stagione. Una partita ravvicinata adesso ci fa quasi piacere, perché c’è voglia di riscatto e rivalsa. Dobbiamo valutare attentamente la partita di sabato scorso, partendo dai dati. Ad esempio abbiamo tirato più del Montevarchi ed abbiamo avuto più possesso palla. Spesso i risultati sono determinati dai duelli e dagli episodi. Abbiamo sicuramente subito troppi gol in questo inizio di stagione e questo è un dato di fatto, ma siamo consapevoli del lavoro che stiamo facendo e guardiamo alle prossime partite con fiducia. Non è tutto da buttare dopo una brutta sconfitta e il risultato in sè non deve offuscare il lavoro di una squadra. Valutiamo tutto con lucidità”
“Questo campionato si prospetta come molto equilibrato e difficile – conclude il mister – è già evidente dai risultati e dalle prestazioni di queste prime giornate. Dobbiamo prenderne atto ed essere pronti ad affrontare una stagione del genere. Domani contro il Siena sarà certamente un’altra partita complicata. Arriva uno degli avversari più accreditati del girone, con tanti giocatori importanti e completezza di caratteristiche in ogni reparto. Sono però sicuro che la mia squadra abbia voglia di fare una grande partita e questa è la certezza più importante”
Il Montevarchi che ha schiantato il Tau se la vedrà, invece, con il Seravezza sul campo dove i versiliesi ne hanno rifilati cinque alla Lucchese. Il rischio è la sbornia da risultato clamoroso: “È una partita per assurdo ancora più difficile di quella di domenica – mette in guardia mister Stefano Turi – Uno perché ogni partita fa storia a sé, poi perché la vittoria contro la Lucchese è costata tante energie anche nervose. Troviamo una squadra che a differenza di noi non ha cambiato molto, che ha una ossatura sperimentata, con giocatori che conoscono bene la categoria. La vittoria con la Lucchese ci ha dato entusiasmo, poi è necessario resettare e ripartire”.
Il programma completo della giornata con gli arbitri: Flaminia Civita Castellana-Sasso Marconi (Tasso di Macerata), Follonica Gavorrano-Ghiviborgo (Spadaccini di Chieti), Lucchese-Progresso alle 16 (Iorfida di Collegno), Mezzolara-Nuova Ternana (Curcio di Siena), Prato-Grassina (Moro di Novi Ligure), Scandicci-Rondinella Marzocco (Colombi di Livorno), Seravezza Pozzi-Montevarchi (Maiellaro di Parma), Tau-Siena (Giorgino di Milano), Terranuova Traiana-San Donato Tavarnelle alle 17 (Ghiurca di Torino).