Bernardini: “Oggi una grande risposta dei ragazzi. Serve equilibrio e unione da tutte le parti”
Il tecnico della Pantera: “Abbiamo fatto errori domenica e li abbiamo fatti oggi e ne faremo altri”
“Oggi siamo fenomeni (ride, ndr.). Non eravamo quelli di Seravezza e non siamo fenomeni oggi. Dopo la vittoria contro il Grassina, il Grassina è stata definita una squadra di Eccellenza e una squadra di Eccellenza non va a pareggiare a Prato. Dopo il Montevarchi la vittoria è stata sminuita. Fino Seravezza avevamo sempre vinto. Non si può scrivere la merda che è stata scritta negli ultimi tre giorni. In questi ultimi giorni è stata lanciata una palata di materia organica sui giocatori, sulla squadra e sul gioco. Dobbiamo essere equilibrati. Siamo all’inizio di un progetto e serve protezione da parte di tutti, sia dall’interno che dall’esterno. Abbiamo fatto errori domenica e li abbiamo fatti oggi e ne faremo altri. I ragazzi oggi hanno dato una grande risposta“. Lo ha dichiarato l’allenatore della Lucchese Calcio, Marco Bernardini, dopo la vittoria casalinga (5-0) contro il Progresso.
“Sono abituato a vedere ad ampio raggio, non alla singola partita. Oggi – aggiunge il tecnico – è stata anche facile per come si è messa. Questo è un campionato complicato. La Serie D è un campionato difficile, non ci sono valori assoluti. Dopo le prime 10/11 giornate inizieremo a trarre le somme. Ho giocato con quattro under ma magari qualche volta ne mettiamo cinque, ho una batteria di ragazzi giovani molto bravi”.
“Vespier è uno dei portieri 2008 più importanti della categoria. Gioca perché lo ritengo un portiere forte. Se valutassi la singola partita, non potrei essere qui“.
Su Cadili. “Ha sentito dolore, ma non dovrebbe essere niente di grave. Lo valuteremo in questi giorni”.
“Baldari – continua Bernardini – ha fatto una partita importante. Sta con me dai giovanissimi. Va gestito, è un ragazzo giovane. Siamo in una piazza che ti porta facilmente alle stelle ma anche alle stalle“.