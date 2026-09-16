Bernardini: “Oggi una grande risposta dei ragazzi. Serve equilibrio e unione da tutte le parti”

“Oggi siamo fenomeni (ride, ndr.). Non eravamo quelli di Seravezza e non siamo fenomeni oggi. Dopo la vittoria contro il Grassina, il Grassina è stata definita una squadra di Eccellenza e una squadra di Eccellenza non va a pareggiare a Prato. Dopo il Montevarchi la vittoria è stata sminuita. Fino Seravezza avevamo sempre vinto. Non si può scrivere la merda che è stata scritta negli ultimi tre giorni. In questi ultimi giorni è stata lanciata una palata di materia organica sui giocatori, sulla squadra e sul gioco. Dobbiamo essere equilibrati. Siamo all’inizio di un progetto e serve protezione da parte di tutti, sia dall’interno che dall’esterno. Abbiamo fatto errori domenica e li abbiamo fatti oggi e ne faremo altri. I ragazzi oggi hanno dato una grande risposta“. Lo ha dichiarato l’allenatore della Lucchese Calcio, Marco Bernardini, dopo la vittoria casalinga (5-0) contro il Progresso.