Cattani: “Non dobbiamo abbatterci troppo. È un campionato complicato per tutti”

“Abbiamo preso delle ripartenze che non possiamo permetterci di subire. Merito dell’avversario che l’ha gestita al meglio. Credo che per assurdo i primi sette minuti del secondo tempo li avevamo approcciati bene. Abbiamo preso il terzo gol su un errore evidente nostro e ci ha dato una mazzata. Poi l’espulsione e il quarto gol hanno chiuso la partita. Non dobbiamo abbatterci troppo. Abbiamo avuto un approccio corretto, ma oggi i valori in campo sono stati evidenti: noi c’abbiamo messo del nostro ma la forza dell’avversario è certa“. Lo ha dichiarato Francesco Cattani, allenatore del Progresso, dopo la sconfitta (5-0) subita sul campo della Lucchese Calcio.