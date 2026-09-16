Cattani: “Non dobbiamo abbatterci troppo. È un campionato complicato per tutti”
L’allenatore: “Il nostro obiettivo è salvarci. Sappiamo che l’atteggiamento deve essere quello di una squadra che non può permettersi errori”
“Abbiamo preso delle ripartenze che non possiamo permetterci di subire. Merito dell’avversario che l’ha gestita al meglio. Credo che per assurdo i primi sette minuti del secondo tempo li avevamo approcciati bene. Abbiamo preso il terzo gol su un errore evidente nostro e ci ha dato una mazzata. Poi l’espulsione e il quarto gol hanno chiuso la partita. Non dobbiamo abbatterci troppo. Abbiamo avuto un approccio corretto, ma oggi i valori in campo sono stati evidenti: noi c’abbiamo messo del nostro ma la forza dell’avversario è certa“. Lo ha dichiarato Francesco Cattani, allenatore del Progresso, dopo la sconfitta (5-0) subita sul campo della Lucchese Calcio.
“È complicato per tutti. Un campionato che ha un buon equilibrio: tutti possono vincere o perdere su qualsiasi campo. Il fatto che non ci sia nessuna squadra a punteggio pieno la dice lunga. Il nostro obiettivo – conclude il tecnico – è salvarci, sappiamo che l’atteggiamento deve essere quello di una squadra che non può permettersi errori e non può regalare alcun vantaggio”.