Da uno storico tifoso rossonero un ringraziamento per il fairplay al Seravezza: “Correttezza e cordialità da società e tifosi”

Talvolta le vittorie in una partita di calcio si ottengono non solo con i gol segnati ma anche col comportamento sportivo, il cosiddetto “fair play” di squadra e tifoseria.

Sabato scorso, allo stadio Buon Riposo, il Seravezza Pozzi ha incontrato la Lucchese, La partita ha dimostrato la netta superiorità del Seravezza che ha chiuso i 90 minuti con lo schiacciante risultato di 5 a 0. Questa è la notizia sportiva. Poi ce n’è un’altra che viene rimarcata da un tifoso della Lucchese, in una email indirizzata al sindaco Lorenzo Alessandrini, perché se ne faccia portavoce con il presidente Lorenzo Vannucci e con l’intera società sportiva.

A scrivere è il signor Giorgio, anziano tifoso della Lucchese 1905 che, scrive al sindaco: “Sabato scorso ho vissuto con sofferta emozione la disastrosa disfatta sportiva della mia squadra del cuore”. E prosegue ricordando di quando da bambino, nel 1963 con la Lucchese in serie B, il padre lo portò per la prima volta in trasferta a Monza dove i rossoneri subirono ben sei gol, un ricordo ancora vivo in lui, così come il pianto che lo accompagnò durante tutto il viaggio di ritorno in pullman.

“Certo oggi sono un uomo anziano e non piango più ma la delusione resta la solita. Una cosa però è diversa: l’atteggiamento della società e dei tifosi di una piccola cittadina che ci ha accolto con correttezza e cordialità senza nemmeno uno sfottò verso una squadra avversaria che si è dimostrata molto più debole e soprattutto nessuna ironia verso una tifoseria che da anni segue la propria squadra senza mai una gioia”.

Da qui la richiesta al sindaco di ringraziare “da parte mia e credo dell’intera tifoseria rossonera, presidente e società del Seravezza Calcio per l’accoglienza ricevuta significando che la medesima ospitalità sarà ricambiata ai tifosi verdeazzurri quando scenderanno al Porta Elisa”.