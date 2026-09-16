La valanga Lucchese si abbatte sul Progresso: finisce 5-0 al ‘Porta Elisa’

Lucchese Calcio-Progresso 5-0

LUCCHESE CALCIO: Vespier; Esposito (12’st Olivieri), Santeramo, Cadili (23’st Boiano), Cadili, Zitelli; Ferrante (21’st Labriola), Baldari, Picchi; Sirbu, Dionisi (16’st Gioè), Lorusso (16’st Lombardi). A disp.: Guacci, Mele, Amadio, Kernezo. All.: Bernardini.

PROGRESSO: Mascolo; Rapido (12’st A. Dandini), Cestaro, Montebugnoli, Brighi; Casadei, Saggia (27’st Minelli); Matta, Berti (12’st T. Dandini), Barbaro (1’st Elias); Okojie (1’st Bortolotti). A disp.: Romagnoli, Balesini, Soldà, Mazzoni. All.: Cattani.

ARBITRO: Iorfida di Collegno (Sanneris e Allegri di Mantova).

MARCATORI: Lorusso 4’pt, 25’pt, Dionisi 9’st, Sirbu (R) 12’st, Lombardi 43’st (L).

NOTE: Ammoniti Saggia 37’pt, Bortolotti 23’st (P). Espulso Cestaro 11’st. Recupero 1’pt, 1’st.

La Lucchese è tornata a giocare al Porta Elisa dopo la brutta batosta subita a Seravezza.

Mister Bernardini prosegue sulla linea del 4-3-3: confermato Vespier tra i pali: davanti a lui – da destra a sinistra – Esposito, Santeramo, Cadili e Zitelli. A centrocampo Baldari con Picchi e Ferrante ai suoi lati. Dionisi alla guida del tridente offensivo supportato da Sirbu e Lorusso.

La Pantera parte subito forte. Al 4’ minuto passa in vantaggio con Lorusso. Calcio di punizione dalla trequarti destra, tocca la sfera Ferrante per Dionisi che lascia partire il destro ma viene ribattuto dalla difesa. Dopo una serie di rimpalli, la ributta in avanti Cadili, tocca di testa Picchi e diventa un assist per il numero 11 che si gira e dal lato sinistro dell’area di rigore insacca la sfera. La Pantera continua a spingere dopo l’1-0, ma il Progresso non rinuncia a giocare.

Fino al 20’ la gara è combattuta, soprattutto al centro del campo, e segnata dalle interruzioni del gioco: diversi i falli commessi da entrambe le parti. Al 22’, poi, due occasioni per entrambe le squadre: prima ci prova Santeramo di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la sfera termina alta e poi sulla ripartenza Casadei mette paura a Vespier: lascia partire un destro dalla grande distanza che si stampa sulla traversa.

Lorussso show. Al 25’ mette a segno la doppietta. Ripartenza della Lucchese con la linea difensiva del Progresso altissima e sfilacciata. Al centro del campo Dionisi riceve palla ed imbuca in profondità per il numero 11, che s’invola verso la porta e, una volta esser arrivato a tu-per-tu con Mascolo, gonfia la rete per la seconda volta.

Altro ribaltamento di fronte ed altra occasione a tinte rossonere. Cadili recupera palla nelle vicinanze della sua area ed esce palla al piede. Lancio lungo sul versante destro per Sirbu. il numero 10 prima crossa basso verso il centro dell’area, ma la palla viene ribattuta e ritorna sui suoi piedi. Quindi punta, sterza e calcia a giro ma Mascolo, devia lateralmente.

Al 42’ minuto ci prova ancora Sirbu. La difesa degli ospiti si fa trovare ancora una volta molto alta ed il gioco è semplice per la Lucchese. Picchi riceve a metà campo e serve Lorusso a sinistra. L’11 si invola verso gli ultimi sedici metri e serve Sirbu che colpisce al volo, ma la sfera termina sul fondo sfiorando il palo. Ancora rossoneri in avanti. Questa volta ci prova Dionisi dal limite dell’area, ma l’estremo difensore avversario si distende alla sua sinistra e sventa la minaccia.

Una prima frazione che ha visto una cinica Pantera riuscire a sfruttare al meglio le occasioni che le sono capitate. L’atteggiamento attendista ha pagato: Vespier non è stato praticamente mai impegnato e i diversi errori avversari in palleggio sono stati il motore per le ripartenze offensive.

La seconda frazione inizia subito con il Progresso in avanti. Bortolotti corre sulla fascia destra e calcia da posizione defilata. La conclusione è facile preda di Vespier.

Ma la fiammata è isolata. La Lucchese sale facilmente in cattedra e in tre minuti segna altre due reti. Errore uscendo dal basso degli ospiti e gol di Dionisi: Mascolo serve un pallone complesso a Cestaro che lo perde al limite della sua area. La sfera finisce sui piedi del 9 rossonero, che batte facilmente il portiere avversario. 180’’ secondi dopo Sirbu trasforma un calcio di rigore e porta i suoi sul 4-0: Lorusso lanciato in profondità viene strattonato ed atterrato nell’area ospite da Cestaro. Il capitano del Progresso viene espulso ed il 10 di casa insacca la sfera dagli undici metri.

Sui piedi Lorusso l’occasione per il 5-0, ma la sfera finisce alta.

Nella girandola di cambi innescata da Bernardini entra in campo anche Lombardi, all’esordio stagionale in campionato.

A questo punto la Lucchese prova a tenere il pallino del gioco ed a gestire il vantaggio, ma non è una gestione passiva, anzi sono diverse le occasioni per arrivare al quinto gol.

Prima ci prova Sirbu dalla distanza che vede Mascolo fuori dai pali e calcia, ma la sfera termina sul fondo. Qualche minuto dopo una doppia occasione: incursione in area di Olivieri, che lascia partire il destro rasoterra ad incrociare, ma il portiere avversario devia in angolo. Sirbu s’incarica del corner: il primo tentativo è corto e viene messo nuovamente in out da Minelli, dal secondo nasce una clamorosa occasione per Gioè. La sfera finisce sul secondo palo sui piedi di Santeramo, che la rimette bassa al centro e la conclusione del 99 rossonero a portiere battuto finisce sopra la traversa.

Alla fine il 5-0 lo mette a segno Lombardi al 43’ minuto e chiude il match.

La Pantera torna facilmente e meritatamente alla vittoria, dopo la debacle di Seravezza. Purtroppo questa volta l’orrore si sente dalla Curva Ovest, che a cinque minuti dalla fine del tempo regolamentare pronuncia degli ululati all’indirizzo del calciatore del Progresso Elias. Un episodio isolato ma che non rende onore al gran tifo rossonero.

La Lucchese tornerà in campo domenica (20 settembre), alle 17, al Gino Bozzi di Firenze, casa della Rondinella Marzocco, che in questo turno ha perso 3-0 sul campo dello Scandicci.