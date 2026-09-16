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Lorusso: “Eravamo certi di fare una grande partita oggi”

16 settembre 2026 | 18:28
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di Redazione

Redazione

Lorusso: &#8220;Eravamo certi di fare una grande partita oggi&#8221;

L’attaccante rossonero: “Siamo un grande gruppo e c’è una grande società dietro. Questo è un campionato difficile e dovremmo avere grande umiltà”

“Il primo gol è stato istintivo. L’importante era reagire. Eravamo certi di fare una grande partita oggi: siamo un grande gruppo e c’è una grande società dietro”. Lo ha affermato Davide Lorusso, attaccante della Lucchese Calcio, dopo doppietta personale e la vittoria del Porta Elisa per 5-0 contro il Progresso.

“In settimana abbiamo fatto tanto, tanto lavoro ed abbiamo avuto un’ottima reazione dopo la pessima figura di domenica. Stiamo benissimo, siamo sereni e la società non ci fa mancare nulla. Pian piano arriveremo alla massima forma fisica. Questo è un campionato difficile e dovremmo avere grande umiltà”.