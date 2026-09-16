Lucchese-Progresso, doppietta personale di Lorusso: è 2-0
16 settembre 2026 | 15:20
Al 4′ minuto il numero 11 rossonero insacca la sfera e replica al 25′
Lucchese Calcio-Progresso
LUCCHESE CALCIO: Vespier; Esposito, Santeramo, Esposito, Cadili, Zitelli; Ferrante, Baldari, Picchi; Sirbu, Dionisi, Lorusso. A disp.: Guacci, Mele, Lombardi, Boiano, Labriola, Olivieri, Amadio, Kernezo, Gioè. All.: Bernardini.
PROGRESSO: Mascolo; Montebugnoli, Brighi, Cestaro, Saggia, Barbaro, Berti, Okojie, Casadei, Matta, Rapiro. A disp.: Romagnoli, Balesini, Soldà, Bortolotti, Elias, Dandini, Minelli, Mazzoni, Dandini. All.: Cattani.
ARBITRO: Iorfida di Collegno (Sanneris e Allegri di Mantova)
MARCATORI: Lorusso 4’pt, 25’pt (L).
NOTE: Ammonito Saggia 37’pt (P).