Serie D, impresa Tau: battuta al Comunale la corazzata Siena

Serie D, un turno che rompe tutte le certezza.

Il Tau Calcio in casa, dopo essere stato travolto a Montevarchi, supera la corazzata Siena per 3-2 e si rimette in carreggiata. Pari per il Seravezza con un Montevarchi che ha già affrontato tre delle quattro formazioni della provincia, mettendole in difficoltà.

Chi allunga la striscia delle sconfitte a tre su tre è il Ghiviborgo: il ko di misura arriva a Gavorrano.

Follonica Gavorrano – Ghiviborgo 1-0

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Biagioni (40’st Biancon), Aprile, Pino, Presta, Vari, Pellegrini, Andreoli (7’st Pescicani), Croce, Ceccuzzi (20’st Marino), Guerrini (7’st Masoni). A disp.: Voda, Mutton, Ferretti, Proietti, Lorenzi. All.: Manni

GHIVIBORGO: Pertovt, Piras (34’st D’Ancona), Schettini, Masini (25’st Grilli), Brugognone, El Hadoui, Poli, Hallidri, Fischer (19’st Nottoli), Del Dotto, Cenerini (43’st Taboucha). A disp.: Viti, Ricci, Lelli, Ferrari, Lorenzi. All.: Masi

ARBITRO: Spadaccini di Chieti (Rotatori di Ciampino e Sottile di Roma 1)

RETI: 30’st Vari

Mister Masi schiera i suoi con diverse novità di rilievo nell’undici iniziale: Nottoli parte dalla panchina lasciando spazio a Fischer sulla trequarti alle spalle del rientrante Poli, al perno dell’attacco dopo aver scontato il turno di squalifica. Esordio dal primo minuto anche per l’ultimo colpo di mercato Filippo Piras, arrivato dallo Spezia.

L’avvio è tutto di marca biancorossonera, con gli ospiti che prendono subito in mano le redini del gioco imponendo ritmo e possesso palla. La prima vera fiammata della contesa arriva all’8′ con una splendida conclusione da fuori area firmata da Amine El Hadoui, su cui l’estremo difensore minerario Lastoria deve superarsi con un grande intervento per sventare la minaccia. Il Ghiviborgo continua a spingere e al 19′ costruisce la più nitida occasione del primo tempo: Fischer sradica un pallone prezioso a centrocampo, s’invola palla al piede saltando in percussione due avversari e si presenta a tu per tu con il portiere, ma il suo rasoterra a botta sicura viene intercettato in tuffo da un provvidenziale Lastoria.

Il Follonica Gavorrano fatica a trovare le giuste contromisure di fronte alla pressione costante degli ospiti e si affaccia dalle parti di Perticot soltanto al 22′, quando il centravanti Pino tenta la conclusione senza però impensierire l’estremo difensore del Ghiviborgo, attento nel bloccare la sfera. Il finale di tempo conferma il canovaccio tattico visto in avvio, con il Ghiviborgo costantemente propositivo e padrone dell’iniziativa, pur senza riuscire a capitalizzare la mole di gioco prodotta prima del duplice fischio del direttore di gara.

La ripresa del match tra Follonica Gavorrano e Ghiviborgo si apre sul filo dell’equilibrio, con una lunga fase di studio in cui il gioco ristagna a centrocampo senza che nessuna delle due squadre riesca a piazzare la stoccata vincente negli ultimi sedici metri.

Dopo una fase centrale priva di sussulti, la gara si accende improvvisamente al 71′ con l’ennesima fiammata del Ghiviborgo: El Hadoui sferra un gran tiro dal limite dell’area che sfiora l’incrocio dei pali, spegnendosi fuori davvero di un soffio. Quando la pressione dei ragazzi di mister Bellazzini sembra poter dare i suoi frutti, arriva però la doccia fredda. Al 75′ il Follonica Gavorrano recupera palla e si distende in una ripartenza letale guidata proprio dalò’ex di turno, Vari. che a tu per tu con il portiere non perdona e deposita in rete il pallone dell’1-0.

Il Ghiviborgo reagisce subito con grande generosità e al 83′ sfiora un meritato pareggio: Poli orchestra un bel contropiede e serve a rimorchio Ferrari, la cui conclusione a botta sicura si infrange contro la traversa a portiere battuto.

Nei cinque minuti di recupero i biancorossoneri gettano il cuore oltre l’ostacolo producendo il massimo sforzo: la squadra si riversa in avanti e conquista tre calci d’angolo consecutivi, ma la retroguardia maremmana tiene e il triplice fischio sigilla l’1-0 finale. Per il Ghiviborgo resta l’amaro in bocca per l’ennesima ottima prestazione, condotta con personalità e a lunghi tratti dominata sul piano del gioco, ma vanificata dalla poca concretezza sotto porta e punita oltremodo nell’unica vera ripartenza concesso agli avversari.

Tau Calcio – Siena Fc 3-2

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Pentima; Casci, Benucci, Meucci, Iezzi (46’st Battistoni); Carcani, Bachini (19’st Del Gronchio), Lombardo (19’st Busato), Antoni; Riad (1’st Barsotti), Spatari. A disp.: Di Grazia, Cartano, Scardigli, Gorica, Niccolai. All.: Maraia

SIENA FC: Michielan; Guglielmino, Conti (40’st Zanoni), Cavallari (31’st Cecconi), Monteverde (19’st Parente); Mastalli, Odjer (9’st Sabelli), Nardi (9’st Lipari); Ciofi; Rossetti, Andolfi. A disposizione: Perrone, Barbera, Periccioli, Cecconi, Tittocchia. All.: Voria

ARBITRO: Giorgino di Milano (Foglietta e Innocenzi di Foligno)

RETI: 27’pt Spatari, 47’pt rig. Carcani, 12’st Mastalli, 26’st Lipari, 27’st Busato

NOTE: Ammoniti Ciofi, Meucci, Carcani

Pronto riscatto del Tau Calcio Altopascio che batte il Siena al termine di una partita densa di emozioni. Il Siena era partito con un atteggiamento molto spregiudicato, oltre a Rossetti e Andolfi l’azione offensiva è stata accompagnata anche da Mastalli e Nardi con Odjer unico giocatore in grado di dare protezione al reparto difensivo.

Nel Tau Pentima in porta, la difesa a tre con Benucci, Meucci e Iezzi in difesa, Casci, Lombardo, Bachini, Carcani e Antoni a centrocampo, Spatari e Riad in avanti. Il Siena risponde con Michielan in porta, difesa a quattro Guglielmino, Conti, Cavallari e Monteverde in difesa, Mastalli, Odjer e Nardi a centrocampo, Ciofi alle spalle di Rossetti e Andolfi in attacco.

Dopo un inizio di gara nel quale la formazione bianconera prova a prendere in mano le redini del confronto, il primo intervento lo compie il portiere di casa Pentima, andando a disinnescare una palla che Andolfi aveva servito in area di rigore per Rossetti. Controllo e tiro di quest’ultimo disinnescato dal portiere amaranto in calcio d’angolo. Al 27′ passa il Tau approfittando proprio delle possibilità che si aprivano sulle corsie esterne: cross di Antoni da sinistra e incornata di Spatari che poteva festeggiare così il suo quarto gol in campionato, il terzo in casa, il quinto se si aggiunge la rete in Coppa con il Seravezza.

Lo stesso Antoni ci provava due minuti più tardi costringendo Michielan all’allungo. Al 35′ ancora il Tau incisivo con Bachini in area dopo un triangolo con Riad , on un destro che terminava la sua corsa sul fondo. In pieno recupero su un cross di Riad per Spatari, allo di mano commesso da Cavallari. Calcio di rigore, botta secca di Carcani, palla sotto la traversa e 2-0 all’intervallo per la formazione di casa.

Arrivano subito i cambi a inizio secondo tempo: finisce la partita di Riad, inizia quella di Barsotti. Il Siena che nella ripresa giocava il tutto per tutto, cerca di alzare i ritmi, prova a farsi minaccioso attraverso due calci piazzati, quello di Ciofi e quello di Monteverde, ma in entrambe le circostanze la palla termina la sua corsa sopra la traversa. Una botta secca dal limite dell’area con palla che si incastra all’incrocio dei pali da parte di Mastalli riapre le sorti del confronto. È la fase in cui il Siena sembra poter raggiungere il pareggio da un momento all’altro.

Al 18′ Spatari sottomisura obbliga Michel Michielan alla respinta. E a metà del secondo tempo un’incornata di Sabatini, che prendeva il tempo a tutti, vede il pallone terminare la sua corsa sul fondo. La pressione esercitata dal Siena soprattutto nella seconda parte del confronto porta al pareggio a poco più di un quarto d’ora dal termine della gara. Ancora un tiro di Mastalli da fuori, la palla rimpalla e Lipari è il primo ad avventarsi sul pallone e superare il portiere di casa per il 2-2.

Tutti si aspettano che da un momento all’altro il Siena possa ribaltare completamente il risultato, ma passa solo un minuto e da un’iniziativa di Bachini arriva Busato che sottomisura regala il gol del 3-2 per la propria formazione. Subito dopo prova ancora Antoni a crea portare un pericolo dalle parti della porta difesa da Michielan.

Il Siena gioca il tutto per tutto il Tau si difende, lo fa con ordine e c’ntra la sua seconda vittoria casalinga consecutiva dopo quella con il Progresso che di fatto mitiga le due sconfitte con il quale è iniziato questo scorcio di stagione: la prima in coppa per 4-1 a Seravezza e con lo stesso punteggio il debutto esterno con la sconfitta al Gastone Brilli Peri.